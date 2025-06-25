國台辦讚「館長」直播讓DPP資訊繭房崩塌 賴瑞隆批：中共統戰棋子

網紅「館長」陳之漢日前前往上海直播，身穿明朝古裝享用晚餐，遭網友大酸是扮演公公。（翻攝直播）

2025/06/25 15:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前自詡為「和平大使」前往中國上海直播，返台後開始鼓勵台灣年輕人多去中國看看。國台辦發言人朱鳳蓮今天說，隨著「館長」陳先生、越來越多台灣同胞到中國走走看看、分享所見所聞，民進黨當局製造的「資訊繭房」正在崩塌；立委痛批，再度證明館長赴中行為與國台辦有一定默契，館長已淪為中共統戰棋子，主打中國好的一面給台灣年輕人。

朱鳳蓮說，長期以來，民進黨當局和綠營政客一味操弄「反中抗中」，企圖封堵島內同胞了解中國真情實況的渠道，誤導台灣社會和民眾對中國的認知。隨著「館長」陳先生、越來越多台灣同胞到中國走走看看、分享所見所聞，民進黨編造的謊言一一被戳穿，製造的「資訊繭房」正在崩塌。

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朱鳳蓮說，我們注意到，有越來越多的台灣同胞特別是青年朋友，主動衝破「民進黨當局」精心構築的資訊圍牆，用各種方式發現「不一樣的大陸」。我們歡迎台灣同胞把中國各地列為旅遊打卡地，把中國優質好物放入購物車，交流越深入，就越會感受到中國景美、物美、人更美，一來再來心更近。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，這再度證明館長赴中行為與國台辦有一定默契，館長已經成為中共統戰的棋子，主打中國好的一面傳播給年輕人，但長遠來看，這一招不會有太大效果，只會有短期影響。

賴瑞隆分析，館長只是宣傳中國好的一面，那些亟待改善的，更多對言論自由、人權、司法、種族的迫害，這些東西都被刻意掩蓋，但台灣年輕人接受資訊的管道很多，中共想透過館長洗腦、美化，想要年輕人對中國產生更多好感，效果是非常有限的，最後還是會知道中共真面目。

他強調，從國台辦的發言來看，館長去中國直播是與中共有相當默契的，可見這是中共統戰策略的一部分，整個就是中共統戰的規劃之一，國人及年輕朋友對這些統戰手段，必須更謹慎小心。

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