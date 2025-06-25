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    出席台北國際食品展 瓜地馬拉大使艾特維盼出口更多產品至台灣

    瓜地馬拉大使艾特維（右）表示，他們希望將更多產品出口至台灣，並介紹台灣人愛喝的黑檸檬茶、咖啡等。（記者黃靖媗攝）

    瓜地馬拉大使艾特維（右）表示，他們希望將更多產品出口至台灣，並介紹台灣人愛喝的黑檸檬茶、咖啡等。（記者黃靖媗攝）

    2025/06/25 14:08

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中美洲經貿辦事處（CATO）與友邦貝里斯、瓜地馬拉與巴拉圭大使館共同於2025年台北國際食品展打造「拉丁美洲館」。瓜地馬拉大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）表示，他們希望將更多產品出口至台灣，並介紹台灣人愛喝的黑檸檬茶、咖啡等。

    中美洲經貿辦事處指出，今年拉丁美洲館共有3國的29家廠商參展，展出產品包含蘭姆酒、巧克力、辣椒醬，到夏威夷豆、芝麻、冷凍酪梨、黑檸檬、白蝦與牛肉等。

    艾特維於台北國際食品展受訪表示，由於他的任期從今年1月才開始，今日是他首次參與台北國際食品展，瓜地馬拉與中美洲經貿辦事處合作，致力將產品出口至台灣，他們希望能一步一步將更多產品帶來台灣。

    艾特維介紹，瓜地馬拉出口至台灣的商品以糖為主，咖啡、夏威夷豆次之；他指出，瓜地馬拉也出口台灣人愛喝的黑檸檬，「但瓜地馬拉人並不會喝黑檸檬茶」。

    中美洲經貿辦事處主任徐韶慧表示，台灣與瓜地馬拉、貝里斯簽署自由貿易協定及經濟合作協議，讓進口商品在稅率上具備明顯優勢，加上拉美友邦長年深耕農漁業與食品加工產業，不僅品質穩定，價格也更具競爭力。

    中美洲經貿辦事處指出，拉丁美洲館在展期間將舉辦多場產品推介活動，由參展商代表親自深入介紹產品特色與產地背景，並分享這些食材在當地飲食文化中的常見料理與創意運用，讓觀眾能更全面認識其風味與價值；中美洲經貿辦事處今年也首度與台灣零食品牌「乖乖」跨界合作，推出限量版「咖啡蘭姆酒風味乖乖」，將貝里斯蘭姆酒與瓜地馬拉咖啡香氣巧妙融合。

    中美洲經貿辦事處（CATO）與友邦貝里斯、瓜地馬拉與巴拉圭大使館共同於2025年台北國際食品展打造「拉丁美洲館」。（記者黃靖媗攝）

    中美洲經貿辦事處（CATO）與友邦貝里斯、瓜地馬拉與巴拉圭大使館共同於2025年台北國際食品展打造「拉丁美洲館」。（記者黃靖媗攝）

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