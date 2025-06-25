眼紅？故宮與美大都會博物館合辦展 國台辦竟罵「數典忘祖」

國立故宮博物院與美國大都會博物館合辦「從印象派到現代主義」名作展，卻被中國國台辦痛罵是「數典忘祖」。（資料照，記者陳奕全攝）

2025/06/25 13:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年適逢國立故宮博物院100週年院慶，台北故宮與美國大都會博物館合作，賴清德總統日前親自出席展覽開幕式。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，「（北京）故宮博物院和台北故宮博物院」是「同根同源、血脈相連」。民進黨當局「數典忘祖」、「背棄民族」，必將遭到歷史的清算。立委反批，國台辦是「胡說八道辦」，連故宮與美國大都會博物館的文化交流，都可以亂罵一通，中國政府的水平如此低下。

賴總統13日在台北故宮「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」開幕致詞表示，故宮是國家重要的文化資產，不論是建館以來百年的發展歷程，或遷至台北後近一甲子的深耕發展，皆需持續注入新生命，方能永續發展。

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賴清德指出，正因如此，特於2017年擔任行政院長期間，核定推動「新故宮計畫」，總經費逾百億元，包括正館整建、第二展覽館改建、興建新行政大樓，以及拓展博物館群國際觀光網絡等，使故宮與全世界知名博物館連結，也促成今日「大都會博物館名作展」的誕生。

賴清德強調，展望未來，期勉故宮不僅要深耕地方，也要深耕國際。我們要走進世界，讓世界看見台灣，也把世界帶進台灣，讓故宮不只是台灣的故宮，更是世界的故宮。

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，故宮博物院和台北故宮博物院「同根同源、血脈相連」，珍藏著中華民族歷史文化瑰寶，承載著兩岸同胞共同記憶，是兩岸同胞共同擁有的寶貴財富。兩岸同胞有責任共同傳承好、弘揚好中華歷史文化遺產。

朱鳳蓮指稱，民進黨當局出於謀獨本性和政治私利，一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又利用中華文化瑰寶大做文章，何其諷刺，何其可悲！正告民進黨當局，兩岸深厚的歷史文化連結誰都割不斷，台灣社會和同胞身上的中華文化印記誰都抹不去，數典忘祖、背棄民族必將遭到歷史的清算。

對此，民進黨立委邱志偉受訪表示，國台辦是「胡說八道辦」，什麼兩岸故宮同根同源、血脈相連，完全違背歷史事實。現在連故宮與美國大都會博物館的文化交流，都可以亂罵一通，中國政府的水平如此低下。

邱志偉質疑，國台辦現已經變成專門罵台灣政府的機構，每一句話都很莫名其妙，台北故宮是國際前十大的博物館，與國際頂尖的博物館進行展覽合作交流，這是文化界的常態。國台辦格局太小，凡是與民進黨政府有關的都在謾罵，水準相當低落，如果今天是國民黨執政，故宮辦展，中國還會這樣罵嗎？

國立故宮博物院與美國大都會博物館合辦「從印象派到現代主義」畫展，將多幅美國大都會博物館收藏名作帶到台北展出。（資料照，記者陳奕全攝）

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