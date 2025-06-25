罷免高虹安鄭正鈐7/26投票 綠營招募監票人員

新竹市雙罷免，包括高虹安鄭正鈐的罷免投票在26日舉行，竹市雙罷免總部也在招募監票人員，邀市民兩票都同意竹市重開機。（照片由新竹市雙罷總部提供）

2025/06/25 14:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票日確定7月26日投票，竹市因是市長、立委雙罷免，選務工作吃緊，據悉，不含警力支援，恐動員近5千人投入，加上7、8月正值國家考試期，人力吃緊。綠營也展開召募監票人員的訊息，號召市民罷免是民主的最後一道防線，除兩票都同意讓新竹重開機，也需要有人監票，號召市民來參與，透過罷免投票，實現民主價值與精神。

竹市民進黨部為協助選務工作，已開始招募7月26日罷免投票日的「監票人員」，以確保投開票過程依法、透明、無瑕疵。

請繼續往下閱讀...

只要年滿18歲、具中華民國國籍，願意事先參加講習，並在7月26日當天花一天時間，在投開票所內履行監票職責，包括確認投票流程是否合規、監看票匭封緘、核對開票紀錄等，就可以報名參加。即日起報名到7月3日，可洽：新竹雙罷總部（西大路772號2樓），或電洽：03-535-8595。

據了解，新竹市共分為356處投開票所，罷免投票需動員356名主任管理員、主任監察員、管理員，基本上就要1068人，再加上各政黨與被罷免人推薦的監察員，警方的警衛人員、預備員等，光是第一線投開票所就需要近3千人。有參與大選業務的選務人員分析，依過去經驗，新竹雙罷免動員4800人至5000名選務人員，法令規定三分之一以上須為公教人員，再加上7、8月恰逢國家考試密集期，人力調度吃緊。但新竹市選委會不便對外說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法