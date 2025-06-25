台中市府公告找上千選務人員 罷團憂藍營造冊部隊出動

「中四廢翔」等罷團在文心路呼籲選民投下罷免「同意」票。（記者黃旭磊攝）

2025/06/25 14:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會公布將於7月26日，舉行台中市國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪罷免投票，廖偉翔所在南屯、西屯區公所本週公告徵求選務人員，相關人士透露「時間很短，正傷腦筋找不到人」，以南屯區為例就需要上千名選務人員，罷團「中四廢翔」憂心出動藍營造冊部隊，呼籲監察員需由罷團推薦。

民進黨台中市議員何文海表示，南屯區107個投開票所各所要有「內監」及「外監」，也就是在票所內外監票人員，依照選舉罷免法第7條規定，罷免提議人、領銜人或被罷免人應提出推薦監察員及備補監察員名冊，呼籲市府嚴守行政中立，服務處也正在幫罷團找人。

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南屯及西屯區公所本週公告邀請民眾，踴躍參加第11屆立法委員罷免案（第4選區）投開票所作業，相關人士透露，兩區各需要上千名選務人員，由於投票時間僅剩1個月，管理員及選務員「很難找，正傷腦筋找不到人」，以前都找學校教師，這次罷免參與意願不高。

依照選罷法規定及選務慣例，投開票所選務人員由區公所找齊人力，監察員及備補監察員由各政黨推薦，而此次罷免人（中四廢翔）領銜及提議人，及被罷免人（立委廖偉翔等3人）需推薦監察人選以示公平，罷團憂心今年5月發生國民黨台中市黨部涉及偽造文書，相關書記長及幹事遭搜索帶走，藍營「幽靈連署、造冊部隊」可能大舉出動。

「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，此次罷免選務跟選舉選務不同，監察員需由罷團推薦名冊、不少志工擔憂身份曝光，相對來說，國民黨是百年大黨不缺選務人才，呼籲市府及選務機關嚴守中立讓投票順利進行。

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