花蓮國民黨議員發文酸罷團志工「月領8萬」 花蓮罷團今提告

花蓮罷免傅崐萁公民團體微光花蓮今天在4名縣議員陪同下到花蓮警分局針對網路抹黑言論提告。（記者王錦義攝）

2025/06/25 13:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨籍花蓮縣議員吳建志日前在臉書發文指控罷免傅崐萁的志工有領薪水，日薪2千、月領8萬，罷團群情激憤，今天由花蓮罷免傅崐萁團體微光花蓮副領銜人與4名議員到花蓮警分局，告發吳建志涉嫌違反社維法及選罷法，捍衛公民團體的權益。

罷團強調，公民團體來自於四面八方，並不是像國民黨所指的說有領錢，對於這種錯誤的謠言貶低民主活動，要用提告來阻止選舉抹黑的歪風。

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吳建志回應，他是引用相關媒體報導，是在行使民代的監督職責與言論自由，罷團今天的行為，不是民進黨團要伸張正義，而是行司法途徑，作為恐嚇民主及打壓言論之實，他質疑為何罷免行動可以有這麼強大、密集、有系統的動員？志工從早站到晚，從北到南全區鋪排，真的完全沒有人力資源、沒有經費補助？他質疑的不是善意的志工，而是動員背後是否有政黨與外圍資源在操盤，他有責任替鄉親發聲，有權利質疑龐大動員背後的真相。

副領銜人潘文欽說，今日由4位議員陪同，針對國民黨議員吳建志在臉書上對罷團的公開發文進行提告，認為吳建志涉嫌以文字、圖畫散布謠言或傳播不實之事，意圖使被罷免人罷免案否決者，發文內容足以生損害於公眾或他人者，還有對志工名譽上的損害。國民黨一直看不起民間罷團及公民的聲音，志工都有自己的工作像是當醫師、護理師、開店的業者等等，都是花自己的空閒時間來支援，並不是像吳建志所指的說有領錢，對吳建志的發文表達譴責。

民進黨議員張美慧說，不論是在議會的總質詢，或是近期針對罷團的發文，吳建志一如往常使用攻擊謾罵、抹黑造謠的方式攻擊政治對手，政治上不同的立場可各自表述，但不應用粗暴、低級手段來傷害公民發起的罷免行動。對此種失去理智，造成地方撕裂行為深感遺憾。張美慧痛批，吳建志的行為就是導致政黨間對立，背後就是傅崐萁所指使，吳建志只是一個照本宣科去執行的魁儡。張美慧強調，為了遏止傅崐萁及隨傅組織對罷團志工的傷害，將透過司法途徑來讓傅崐萁知道不能為所欲為攻擊立場不同的公民，用司法行動協助罷團捍衛自己的立場。

無黨籍議員楊華美表示，一位有水準的民意代表，不應該用如此方式來攻擊民眾。罷免傅崐萁是跨越黨派，不分藍綠的社會公共集結，他擔任縣長至立委，甚至到徐榛蔚也接力當選，23年了，民眾每一次投票都沒有辦法改變，這一次罷免案，針對傅崐萁的不適任，第一次不分顏色不分政黨，那麼多的人民站在街頭大喊要罷免傅崐萁，這是花蓮公民社會的集體力量。

楊華美說，吳建志不斷的操弄抹黑民眾，甚至還自己刪文，但花蓮公民都已把它截圖，這種抹黑熱愛花蓮公民的行為，刪文也是來不及了。也要反問到底誰才在拿錢？可以看到花蓮13鄉鎮都有穿著藍色背心，拿著不同意罷免的旗子扇子、文宣到處站路口的人，從早上到黃昏都有人在幫傅崐萁掃街，坊間也傳出一個人拿300塊，再加送早餐加飲料。相比之下，跟花蓮自主行動公民落差甚大，請國民黨迷途知返，不要再用政治口水來攻擊公民行動。也希望集結更多民意力量，讓傅崐萁下台，還給公民乾淨清新的花蓮。

最後，民進黨議員胡仁順也表示，吉安鄉長游淑貞及壽豐鄉長曾淑懿於上班期間，到農會進行反罷免宣講，對於公然利用行政資源來進行反罷免，感到非常遺憾。在傅崐萁、徐榛蔚掌控下的花蓮縣政府，花費人民的公帑、人民的血汗錢，進行反罷免宣傳。對此必須要譴責如此行為。胡仁順呼籲，花蓮縣的所有公務人員，千萬勿違反行政中立，應要盡忠職守，為花蓮人來做服務，不是替傅崐萁服務。

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