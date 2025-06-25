國民黨告發罷藍委連署也造假 基隆罷團嗆照照鏡子

推動罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」領銜人陳青逸（中）指國民黨抹黑「照照鏡子」。（記者盧賢秀攝）

2025/06/25 14:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨多位立委今天到台北地檢署告發罷免藍委的團體也有涉嫌偽造文書，國民黨甚至指二階罷藍連署書有10幾萬份無效被剔除是造假，要求司法不要辦藍不辦綠。「基隆絕沛」領銜人陳青逸今天回嗆，國民黨應該去照照鏡子，看看那些被收押、起訴的黨工，不要自己抄名冊、死亡連署就說罷團也偽造。

國民黨第一波全國有24位立委進入大罷免，最近國民黨中央黨部和立委口徑一致，質疑罷免藍委的連署書有10幾萬份被剔除，公民團體也有造假、偽造文書情形。立委陳玉珍等多位進入罷免三階的立委到北檢告發，指檢調對國民黨各地方黨部大約談、大搜索、大羈押、大起訴，希望司法不要雙標、辦藍不辦綠。

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陳青逸今天與志工在基隆安樂市場宣導同意罷免案時，針對國民黨指罷團也有造假一事表示，國民黨他們自己做什麼就懷疑別人也做什麼，在這場罷免行動中，國民黨沒有正面回應民意，反而使出各種不法手段干涉罷免，包括死亡連署和抄名冊等。

甚至基隆市前民政處長張淵翔還涉及利用戶政系統查個資，對台灣人民個資安全構成威脅，暴露出這個政黨為達目的不擇手段，無視人民的資料隱私與公民權利，還敢說罷免團體偽造？國民黨照照鏡子，看看那些被收押、起訴的黨工，不要對參與連署的人民團體進行抹黑，將自發、公民行使權利的行動指控為「偽造連署」。

陳青逸也呼籲基隆人，1人拉3票，7月26日勇敢出門投下罷免票，讓不適任的林沛祥下台，讓踐踏民主的國民黨付出代價。

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