竹市美術館留言牆「大罷免大成功」標語被移除 文化局長PO文引論戰

新竹市美術館展覽的留言牆張貼「大罷免大成功」標語被移除，文化局長王翔郁的發文也引來論戰，質疑市府的行政中立是否只看顏色。（照片取自王翔郁臉書）

2025/06/25 14:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全台大罷免中唯一有雙罷免的縣市（高虹安、鄭正鈐）；高虹安任命的新竹市文化局長王翔郁在臉書發文指22日有支持大罷免的民眾到美術館展覽留言牆貼標語「大罷免大成功」，被志工及策展人撤下；王翔郁認為，藝術展覽無關政治立場，言論自由不能無限上綱，是基本的公民素養，此文隨即引發市府所謂行政中立是看顏色的論戰，留言區火藥味十足。

「請留個純粹的藝文場域給其他民眾！」王翔郁說，22日下午，支持罷免的幾名年輕民眾到美術館展覽留言牆貼標語，志工勸說後，對方提高聲量強調這屬言論自由，況且也沒標示不能張貼這些訊息。

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他說，不要在藝文場域貼政治標語，不是基本的公民素養嗎？更何況黑色區域才是留言區，支持罷免的民眾是將標語貼在牆上。最後是「策展人」撤下標語，但這名觀賞者仍表達這是言論自由，對市府做法表達不滿。

王翔郁認為，這無關政治立場，言論自由不能無限上綱，學校及藝文場域不該受政治干擾，也相信台灣民主化是成熟的，這件事讓他發現，政治已經讓這社會分化，連基本的尊重都拋諸腦後了。且如果他同意讓民眾張貼「大罷免、大成功」，那是不是也該讓別的群眾貼「反惡罷、反O O」？最後藝術場域會是一團亂！政治還是要有些人性！

此文也引發討論，有王翔郁的學生也留言稱：「藝術與文化必然乘載著思想，藝術從來都不是去政治化的象牙塔，相反地，許多偉大的藝術作品和展覽恰恰是在回應社會議題、挑戰權威、促進對話，許多當代藝術常透過裝置、表演、文字挑戰現有制度或反映社會現象，例如知名的塗鴉藝術家Banksy，就是在公共場域創造出許多反應社會議題的創作。」但此言論也引發討論。

此篇貼文引來各方論戰，但多數是支持王翔郁的主張，而隨著大罷免選戰進入白熱化交鋒，這場文化場域的論戰也挑戰市府所謂的行政中立，是不是只看顏色及對象，還是只是狗吠火車，各自表述。

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