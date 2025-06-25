美軍精準打擊非「秀肌肉」 顧立雄：「捍衛核心利益」是關鍵訊號

國防部長顧立雄25日在立法院答詢說，美軍精準打擊伊朗並非單純「秀肌肉」，而透露出「一旦觸及其核心利益，就會出手」的關鍵訊號；而印太的和平穩定，完完全全是美國的核心利益。（記者塗建榮攝）

2025/06/25 13:11

〔記者方瑋立／台北報導〕以色列與伊朗衝突延燒12天，美軍日前針對伊朗3處地下核設施實施精準打擊，外界普遍視為強硬宣示。對此，國防部長顧立雄今（25）日在立法院外交及國防委員會答詢指出，美軍此舉並非單純「秀肌肉」，而是傳遞一個明確訊號，「一旦觸及其核心利益，就會出手」；而印太的和平穩定，「完完全全是美國的核心利益」。

民進黨立委羅美玲表示，這場以伊戰事歷經12天，川普於昨日宣布雙方停火，但兩國依然劍拔弩張。她指出，這次美軍打擊核設施與過去介入中東戰爭、深陷泥淖的做法截然不同，目標清楚，是為摧毀核設施，並未意圖介入政權更替，顯示美方「你只要損害到美國的利益、安全，就會出兵」的態度。她詢問，若台灣遭攻擊，美國是否可能採取行動協助？

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對此，顧立雄回應，伊朗濃縮鈾已接近武器等級的狀況，對美國而言是「不能容忍」的，一旦認定觸及其核心利益，自然會出手行動；但在出手之餘，美國仍盼維持區域和平穩定。

顧立雄說明，美國在印太的戰略核心目標是防止戰事發生，重點當然在台海地區，也涵蓋南海與東海。至今美方持續以「嚇阻」方式實現戰略，主張「以實力帶來和平」。他強調，嚇阻不只是靠美國，而是包含第一島鏈國家集體協同，台灣當然也要強化自我防衛，成為嚇阻一環。

他舉例指出，日本已有前進部署，美軍也在菲律賓的基地部署相關反制武器，顯示美方可迅速展現戰力。當中國意圖實施「區域拒止」戰略時，美軍部署有助讓其攻台計算變得複雜，達成實質嚇阻效果。

羅美玲說，美方這次精準打擊行動顯示「疑美論」根本不成立；美國近期持續與菲律賓、南韓等國舉行聯合軍演，已展現對印太安全高度重視，並在必要時展現行動力。

顧立雄回應說，這次以伊戰爭所傳遞的清楚訊號，是美國會真的出手捍衛核心利益，這不是單純「秀肌肉」而已。他強調，「印太的和平穩定，完完全全是美國的核心利益」。

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