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    首頁　>　政治

    台中罷團志工徒步收件 罷免楊瓊瓔差888份、江啟臣1000份

    ㄧ罷擊臣志工徒步深入街頭巷弄收件。（記者張軒哲攝）

    ㄧ罷擊臣志工徒步深入街頭巷弄收件。（記者張軒哲攝）

    2025/06/25 13:01

    〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免二階進入關鍵時刻，台中市罷免楊瓊瓔二階連署需補件3464份連署書才能進入三階投票，是全國罷免補件量最多的選區。「中三拒瓔」罷團表示，收件至28日中午截止，目前距離安全門檻還差約888份。中八選區罷免立法院副院長江啟臣今日最新數字還差1000份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，志工夥伴們徒步深入巷弄與山村，全力以赴。

    「中三拒瓔」罷團領銜人Connie表示，自己跟志工奔走數月，在連署書收件過程遇到種種困難，志工在收件過程也常遇到不理性民眾的謾罵、恐嚇，但志工們為了下架跟隨黨意的親中立委楊瓊瓔，依然奮戰到底。罷免楊瓊瓔19日接到公文，需補件3464份連署書，目前距離安全門檻還差約888份，加強在相對艱困的大雅區收件。

    另外，中八選區罷免立法院副院長江啟臣6月21日還差1800份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，除了增加收件地點，志工夥伴們深入街頭巷弄，在市場店家彎腰拜訪，一張一張地收，今日最新數字還差1000份，呼籲豐原與山城民眾站出來相挺。

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