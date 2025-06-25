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    首頁　>　政治

    統戰伎倆！國台辦宣布台灣「首來族」辦台胞證免費

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。（路透資料照）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。（路透資料照）

    2025/06/25 13:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今日宣布，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。立委痛批，這是中共對於台灣年輕人採取的統戰伎倆，想用免費方式吸引「首來族」去中國，以利進行統戰工作。

    民進黨立委賴瑞隆受訪批評，中共免除台胞證費用，背後都有政治目的，尤其台灣年輕人近年自主意識越來越強，中共希望從年輕人下手，拉攏更多人去中國。

    賴瑞隆指出，這些手段不會有太大效果，因為台灣年輕人生活在自由民主台灣，國際化程度高，理解自由民主的精神，當他們去中國後，看到香港、新疆、西藏人的處境，會更清楚中共本質。

    他強調，如果中國持續對台灣不友善，繼續威權專制體制，不斷侵害人權及箝制言論自由，台灣年輕人只會更加厭惡中共政權。中共用一些經費要來討好年輕人，其實沒有太大成效，若中國不走正道，只想文攻武嚇、統戰滲透，甚至釋放小利，就想吸收年輕人，最後只是徒勞無功。

    朱鳳蓮聲稱，為進一步便利台灣同胞來往中國，擴大兩岸人員往來及交流合作，經財政部商國發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。

    朱鳳蓮稱，進入暑期，兩岸交流愈加熱絡，各領域交流更加亮點紛呈。在文化交流方面，將舉辦2025海峽兩岸中華傳統文化與現代化交流參訪、2025年度兩岸國學書院、陝台文化交流週、2025兩岸大陳鄉情文化節、「樂越山海峽湖南」2025海峽兩岸少數民族研討會。

    朱鳳蓮說，在青年交流方面，將陸續開展兩岸青年高峰會、海峽兩岸青年發展論壇、渝台青年詩詞會、魯台青年文化交流季、海峽兩岸（鄂台）青年荊楚行等兩岸青年朋友喜聞樂見的交流活動。

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