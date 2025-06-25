張延廷稱中國2天攻陷台灣 于北辰暗指「台奸」判賠20萬確定

無黨籍桃園市議員于北辰。（資料照，記者謝武雄攝）

2025/06/25 13:26

〔記者楊國文／台北報導〕前空軍副司令、軍事評論者張延廷前年在節目中面對提問「中國若出兵，我國國軍可撐幾天」，答稱2天即可攻陷我國，「若寬鬆估算則為４天」；隔天，退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰在另一節目中未指名道姓，卻以暗指張延廷的方式說「漢奸嘛！台奸嘛！敗類嘛」；張延廷不滿提告求償100萬元，高等法院判決于北辰應賠償20萬元確定。

張延廷主張，前年5月26日，受邀參加網路媒體節目，主持人詢問：「中國若出兵，我國國軍可撐幾天？」他認為，中國必定採取快節奏攻勢，「以中國演習天數估算，約2天內可攻陷我國，寬鬆估算則乘以2，算4天」。

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不料，于北辰隔天在一家電視台的節目中，以未點名的方式批評張延廷的說法，于稱「某將軍說『中國2天即可打下來（我國），寬限一點，4天好了』，我聽了差點吐血啊！大家應該知道他是誰了」、「我說，多幾個這種人，4小時就打下來了，為什麼？漢奸嘛！台奸嘛！敗類嘛」引發討論。

張延廷認為，于北辰已特定恣意罵是「漢奸、台奸、敗類」，且該言論在網路上流傳，已侵害其名譽，求償100萬元。

于北辰表示，未指名道姓謾罵張延廷，是因為有人看衰國軍國防能力而是投降主義、失敗主義的鼓吹者，等同中國同路人，一般人客觀評價即為「漢奸、台奸、敗類」，他是就事論事，並非針對張延廷，且是引述時任美國總統拜登的言論，是張延廷和網友自行對入座，也是就可受公評之事所做的單純評論，未侵害張的名譽。

士林地院審理認為，張延廷的國防分析內容屬於公共議題，應受社會理性討論，但于顯然用「漢奸、台奸、敗類」之詞形容張，並非出於善意評論，已逾合理程度，貶損社會上的評價，，判于應賠償20萬元。

于不服上訴，高等法院審理認為，于有發表「漢奸、台奸、敗類」等言論，而漢奸、台奸、敗類均為負面詞彙，其中漢奸、台奸為出賣國家民族利益的人，相當於「賣國賊」、「内奸」 ，即指通敵或叛國之人，敗類則指害群之馬，危害同類之人，于的相關言論已貶損張的社會上評價，侵害名譽權。

高院也指出，張是在節目受訪時，依其個人專業知識，針對如果中共攻打台灣可能戰略做分析，屬公眾議題，于自可加以評論，如果不認同張的見解，本可提出其專業意見，駁斥張的言論，並以客觀理性態度為之，才符合理評論的程度。但是，于的言論並非出於其本身專業意見，亦未客觀理性駁斥張的見解，且張接受訪談時未提到放棄防衛甚至投降等論述，于即冠以「漢奸、台奸、敗類」等用語，使用偏激不堪的言詞批評，已逾合理程度，並非善意的評論，仍判決于應賠償張20萬元確定。

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