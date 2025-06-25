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    賴清德「雜質說」引議 侯友宜：不能因意見不同就說對方是雜質

    新北市議員陳世軒（中）問侯友宜如何看待賴清德的「雜質說」，侯友宜表示不應因對方意見不同就如此稱呼對方。（記者黃子暘攝）

    新北市議員陳世軒（中）問侯友宜如何看待賴清德的「雜質說」，侯友宜表示不應因對方意見不同就如此稱呼對方。（記者黃子暘攝）

    2025/06/25 13:12

    〔記者黃子暘／新北報導〕總統賴清德在24日「團結國家十講」第二講「團結」中提及，要透過選舉、罷免打掉雜質，來守住民主鋼鐵般的意志，這項「雜質說」引發討論。新北市民眾黨籍議員陳世軒今（25）日在市政總質詢中詢問市長侯友宜，是否認為賴清德失言？侯友宜說，這樣的講法讓人難以接受，不能因為意見不同就對方是「雜質」。

    侯友宜表示，「雜質」這樣說法大家難以接受，應該要團結，立委是人民一票票選出來的，雖可能有不同意見，但不能說對方是雜質。

    陳世軒則批評「亂糟糟」，賴清德帶頭撕裂社會，是非常不好的現象，世界情勢險峻，結果台灣自己卻在內部找敵人，嘴上說7月要做團結月，另一手卻在搞大罷免、「汰除雜質」，非常不應該，此外，賴清德說要對全國防空避難空間大調查，市府是否已收到聯繫？

    侯友宜說，市府看媒體才知此事，工務局才剛收到公文。

    陳世軒指出，防空作業並非單一工務局業務，而是攸關警察局等各局處，不相信內政部有能力清查全國，賴清德去年5月20日就任至今，結果都只看到口號。

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