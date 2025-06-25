敬老卡點數用不完！議員盼擴大用途 侯友宜：會期後全面檢討

新北市長侯友宜與局處首長備詢表示，會期結束後將全面檢討敬老卡點數使用範圍。（記者羅國嘉攝）

2025/06/25 13:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市敬老卡480點使用規劃引發熱議。市議員李翁月娥今天在市政總質詢時表示，許多長輩反映每月點數用不完，應該開放敬老卡至超商購買牛奶、三明治等日常品項，才能真正發揮照顧老人家的效益；市長侯友宜回應，此次會期結束後，市府將全面檢討使用範圍。

「老人家最期待的，就是拿480點去超商買杯牛奶、吃個三明治。」李翁月娥指出，市府應該體察實際需求，否則這些點數經常用不完、最終被收回，形同浪費。財劃法通過，但新北預算還未被分配，市府也應舉債執行，「為了老人家，傾家蕩產都值得。」

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侯友宜表示，他深知長者使用困難的處境，也贊同點數應更彈性實用，「敬老卡使用範圍要怎麼處理比較實在，會期結束後，我們就會來做通盤檢討，調整過後會再跟議會報告。」

李翁月娥也說，她在蘆洲市長任內曾發放敬老金5000元，至今許多長輩和家庭都還記得、仍深感感激。她直言，新北市民當初力挺侯友宜連任，市長更應回報市民，實質照顧基層。若要讓敬老卡480點全面發揮效果、擴大使用範圍，市府可能須再籌措20億元經費。不過，新北擁有豐沛的平均地權基金，「社會局把方案做出來，地政局一定支持，經費是可以處理的。」

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