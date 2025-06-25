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    首頁　>　政治

    賴總統「打掉雜質」說 謝龍介：這些雜質裡我最想跟他團結在一起

    前衛生署長楊志良（左起）、前中廣董事長趙少康、前立委鄭麗文與立委謝龍介25日召開「打臉賴清德團結國家十講」記者會。（記者張嘉明攝）

    前衛生署長楊志良（左起）、前中廣董事長趙少康、前立委鄭麗文與立委謝龍介25日召開「打臉賴清德團結國家十講」記者會。（記者張嘉明攝）

    2025/06/25 12:55

    〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德昨晚在桃園演講時表示，台灣有8成民眾支持蔡英文前總統「四個堅持」主張，要透過一次次選舉罷免，如打鐵鑄劍般千錘百鍊，「打掉雜質」。對此，國民黨立委謝龍介今日表示，賴總統昨天的說法就是，跟他不同意見的就是雜質，所以全台灣現在大約有1400萬人以上的雜質，「這些雜質裡，我最想跟他團結在一起」。

    前中廣董事長趙少康今日召開「打臉賴清德團結國家十講」記者會，謝龍介表示，他一路觀察20幾年，清德兄不斷分化人民，從內部製造敵人，只有追殺、鬥爭而不顧民生，還有什麼資格來談團結呢？這個執政黨的施政莫衷一是，對國際的危機是束手無策，關稅問題就是擺爛，連民進黨自己也沒有團結，跟清德兄意見不同、非賴系的，一樣鬥爭，就變成6成以上的人都是雜質，非常遺憾總統的高度講出這種話。

    謝龍介說，賴總統今天談大公司併購小公司，明天又談獨立建國，朝三暮四，請問賴總統要拿什麼立場來團結全台灣2340萬人？只不過是顯現你個人不甘寂寞的台獨野心而已，今天要非常慎重的敬告賴總統清德兄，你把所有不投綠的、甚至不贊成大罷免的，全部都當成雜質，那非賴系的也是雜質，不是賴的綠的就要政治大清洗，這是現在進行式。

    謝龍介還說，只要是賴系，台灣都可以被併購，這是清德兄過去非常明確的表達，但昨天、今天、明天講的通通不會一樣，把不同意見的人民、反對黨當作雜質，那人民就會把政府當雜碎，人民是拒絕被當作雜質的，不同意這種雜碎論，請不同意賴總統說法的人，7月26日通通出來投下不同意罷免。

    趙少康說，全世界沒有一個國家，能把第一大在野黨的立委全部罷掉，這叫什麼團結？約談、搜索、起訴、羈押就能團結嗎？賴總統這一年來只有一招，要大罷免、抹紅在野，敬告賴總統，真正的中華民國派是反共、反台獨，要主張台獨，就不是中華民國派，中華民國派與台獨是勢不兩立的，不可能團結在一起，「你嘴巴裡講中華民國台灣，心裡想的是台獨，大家都心知肚明，看得很清楚，接下來八講也是要為台獨及大罷免搧風點火」。

    趙少康認為，若真的要團結很簡單，立即下令民進黨不介入大罷免，你說民間團體發起，那就尊重，民進黨主席可以下令民進黨不介入大罷免，以後民進黨人不抹紅在野，至少做到不介入、不抹紅這兩點，再來談團結，否則都是假的。

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