不滿加熱菸遲未納管上市 百餘人到立院設「餵符部財神廟」抗議

抗議群眾在立法院外設立「餵符部財神廟」抗議。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/25 12:54

〔記者王冠仁／台北報導〕資深媒體人彭華幹為打擊二手菸害，不僅發起「CLEAN AIR大聯盟」，還多次上街抗議，呼籲政府讓不會產生二手菸害的加熱菸納管上市，但政府至今遲遲沒有動作。彭華幹不滿政府此舉讓稅收流失，走私橫行，今天再次到立法院外抗議；抗議群眾在場設立「餵符部財神廟」，並扮演「走私加熱菸國家隊」拜財神，諷刺政府怠惰執法、放任走私猖獗的荒謬情況。

CLEAN AIR大聯盟指出，菸防法新法在前年3月上路後，新法納管加熱菸等菸品可合法買賣，但時至今日市面上仍買不到，全因為加熱菸要通過「健康風險評估審查」才能上市，但負責審查的衛福部國民健康署作業慢如牛步。此舉讓民眾買不到合法加熱菸，政府損失稅收，更導致走私猖獗，形同三輸。

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今天早上10時許，彭華幹率上百位抗議民眾，前往立法院正門口舉辦抗議。抗議群眾在現場設立「餵符部財神廟」，供奉兩位財神，還以行動劇呈現這兩尊財神分別負責卡關、裝聾作啞，諷刺官僚體系毫無效率。

由於過往曾有走私商假扮成「日本和尚」夾帶大量加熱菸來台被抓，也有許多漁船走私大量加熱菸來台遭查獲，抗議群眾於是在今天還扮演成「走私加熱菸國家隊」在現場拜財神，模擬走私業者向衛福部拜神祈福，成功躲避查緝、大賺黑心錢。

CLEAN AIR大聯盟也說，這些走私業者仰賴行政怠惰與政策拖延，形同官方默許的走私產業鏈，不僅賺取暴利，還嚴重影響政府稅收。

警方說，因應這場抗議活動，警方部署數十名警力到場蒐證、戒備，抗議活動最後由代表遞交陳情書給立法院後結束。

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抗議群眾在立法院外設立「餵符部財神廟」抗議。（記者王冠仁翻攝）

抗議群眾在立法院外設立「餵符部財神廟」，並扮演「走私加熱菸國家隊」在場拜財神。（記者王冠仁翻攝）

資深媒體人彭華幹到場抗議。（記者王冠仁翻攝）

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