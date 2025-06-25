國台辦批賴清德談「團結」是台獨自白 民團：台灣前途非中國決定

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日聲稱，賴清德24日講話是「行台獨之實的台獨自白」，台獨是絕路，台灣前途在於「國家統一」。（翻攝直播）

2025/06/25 12:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德昨天（24日）在「團結國家十講」第二講表示，認同台灣的護台，認同中華民國的反共，「台灣派」和「中華民國派」團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。中國國台辦今日反嗆，賴清德講話是「行台獨之實的台獨自白」，台獨是絕路，台灣前途在於「國家統一」；民團駁斥，台灣前途不是由中華人民共和國決定，而是台灣人民決定。

總統表示，就職這一年一直希望團結國家、朝野與國民，共同延續國家生存發展、保護全體國人生命財產安全及照顧2300萬人民生活。

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總統指出，1927年醫師蔣渭水曾說「同胞須團結，團結真有力」，這句話已傳承100年，仍非常有力。中華民國派反共、台灣派守護台灣，「不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派」。真正的中華民國派反共，真正的台派護台，反共加護台團結力量大，可推動國家進步與反併吞。

賴清德還秀出一張4月19日「拒絕統戰，守護台灣」群眾大會的照片，強調畫面中的中華民國國旗是「中華民國派」、「台灣獨立旗」是「台派」，共同在一起，團結反共、捍衛主權、守護民主、壯大台灣，「中華民國派」反共、「台派」守護台灣，共同團結反共，這是當今台灣已出現的主流民意與最大公約數。

國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會指出，賴清德24日講話是行台獨之實的台獨自白，為強化台獨認同大肆鼓譟。賴的講話中重談台獨舊調，刻意曲解歷史，妄圖製造仇恨與不滿，加劇島內撕裂，凝聚反中抗中的社會氛圍，為其打壓在野力量，推動大罷免進行政治造勢。

朱鳳蓮稱，賴再次炒作兩岸互不隸屬的「兩國論」，刻意挑釁升高兩岸緊張，恣意抹黑兩岸交流合作，把民眾對和平穩定的期盼，中國對同胞的善意誠意，汙衊為統戰滲透威脅，極力操弄抗中保台，極力升高兩岸對立，台灣民眾對此不認同也不買帳。

她更嗆言，儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，「兩岸同胞同為中國人」的歷史和法理事實，從未改變也不容改變。台獨是絕路，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，只有共同推動兩岸關係和平發展，協手推動國家完全統一，才是維護台海和平穩定瀚同胞福祉的康莊大道。

朱鳳蓮又說，希望廣大台灣同胞戳破賴清德當局的虛偽面目和伎倆，同我們一道反對台獨分裂圖謀，共創國家統一，民族復興的光榮偉業。

對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林今日受訪表示，中共想要消滅中華民國，中共官方文件是稱中華民國在1949年已經滅亡，至今仍不願讓我國在國際上生存。

張宏林指出，對中共而言，只要台灣這塊土地維持憲政運作、自由民主，它們都想來消滅。所以對中共來說，中華民國也是台獨，它不允許台灣這塊土地上的人拿著中華民國護照行走國際。

張宏林談及，台灣歷史上有複雜的糾葛，但經過6、70年盤整後，不管是總統所說的中華民國、中華民國台灣或台灣，都代表2300萬台灣人民生活在一個主權國家，而不想要維持現狀的是中華人民共和國，中共一直想要改變台灣現狀。

他強調，一個想要侵略台灣的國家，所說的和平背後仍藏有武統本質。台灣前途是由台灣人民決定，不是由中華人民共和國決定，連國民黨都不敢說台灣前途是由中國決定，這是很清楚的。

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