賴清德「罷免打掉雜質」讓藍白跳腳 民進黨團：國會要擇優汰劣

民進黨立院黨團25日召開記者會，立委蘇巧慧（左起）、吳思瑤、林俊憲出席痛批國民黨造假是家常便飯，道歉比登天還難。（記者塗建榮攝）

2025/06/25 12:48

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德昨表示，要透過選舉罷免「打掉雜質」，以守住民主鋼鐵般的意志；藍白則批評此言有失總統高度。立法院民進黨團今（25日）強調，甘做中國協力者的國會議員，能否見容於台灣社會？相信人民會透過具體的民主行動證明，台灣社會需要去蕪存菁、國會也要擇優汰劣；而國民黨每天跳腳、挑戰社會共識，比國台辦更國台辦。

賴總統展開「團結國家十講」，昨晚出席桃園市客家青年會論壇，進行主題「團結」的第二講時表示，前總統蔡英文任內拋出的「四個堅持」，超過八成民眾認同，已是台灣人民最大公約數，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵般的意志。

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對於在野黨的質疑，民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，賴總統的「團結國家十講」才發表第一講和第二講，分別講述國家歷史史實和團結，國民黨就上上下下整個跳腳，其發言簡直比國台辦更國台辦。

吳思瑤說，賴總統提到在台灣社會，無論是反共的中華民國派、或是護台的台灣派，都是台灣社會的主流民意與共識；若在台灣不反共、不反侵略、不反併吞，確實不見容於台灣主流民意。

至於賴清德所稱「雜質」，吳思瑤進一步說明，這是指人在台灣，心卻沒有要守護台灣、也不反對對台灣侵略施壓的境外敵對勢力；例如國會內部就有兩種立委，一是心繫台灣、為台灣主流民意發聲，二是心不在台灣、甘做中國的在台協力者，這種透過民主產生的國會議員，到底能否見容於台灣社會？相信人民會透過具體的民主行動證明，台灣社會需要去蕪存菁，國會也需要擇優汰劣。

民進黨立委林俊憲也強調，選舉罷免是憲法賦予人民的權利，民進黨絕對尊重，但不能用作弊造假的方式，國民黨每次都不敢面對自己所做的犯罪事實，呼籲司法嚴厲偵辦。

林俊憲說，民進黨先前決議支援連署困難的罷免區，但為何不會抄黨員名冊？這是最簡單的ABC，怎麼可以去作弊造假？民進黨與公民團體的志工，一同在大街小巷、公園車站等地，辛辛苦苦地說服民眾支持，而非如同國民黨集體由上而下的系統性犯罪。

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