國民黨爆：郭昱晴開微博帳號、關注中國公安部刑偵局

國民黨召開記者會指出，民進黨立委郭昱晴不僅開設微博帳號，且其關注名單中驚見中國公安部刑偵局，令人懷疑郭昱晴與中國公安系統是否有緊密聯繫。（圖由國民黨提供）

2025/06/25 12:27

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨連日砲轟民進黨立委郭昱晴，今（25）日再召開記者會，點名郭昱晴不僅開設「微博」帳號，且其「關注」名單中驚見「中國公安部刑偵局」；發言人楊智伃懷疑，郭昱晴與中國公安系統是否有緊密聯繫？有無遭滲透的可能性？總統賴清德提名郭擔任不分區立委時是否事先知情？

國民黨副發言人康晉瑜表示，郭昱晴自己就是使用中國社群平台的先驅，郭昱晴開設微博帳號，有高達1.6萬的粉絲，並以簡體字自介是「麻辣鮮師」中的「万人美老師」。此外，貼文中還是宣傳有一檔台灣節目在「土豆網就有了」，他表示，郭昱晴替中國大陸社群平台宣傳，還教導大家如何使用土豆網觀看節目，「這是什麼離奇的雙標？」郭昱晴有空管路人用不用中國平台、要不要開直播、講話有沒有中國口音、郭昱晴為何不檢視自己過去行為到底有多麼雙標？

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國民黨發言人楊智伃則點出郭昱晴微博中的蹊蹺，郭昱晴微博關注的161人中，驚見中國公安部刑偵局，此外，還關注公安部刑偵局副局長陳士渠，這是細思極恐的互相關注情節；她質疑，「內地晴」郭昱晴在中國是不是有一條龍式服務？郭昱晴與中國公安系統緊密聯繫，有無遭滲透的可能性？賴清德提名其擔任不分區立委時是否事先知情？

楊智伃進一步解析，2014年微博帳號「小希望之家」的貼文提到「無錫被虐寶寶事件」，希望大家幫忙找被虐寶寶，當找到後，該微博帳號特別感謝郭昱晴的「一手消息」，這代表郭昱晴對中國事件的掌握非常靈敏、快速與透徹。此外，該帳號更感謝公安部刑偵局副局長陳士渠；她質疑，郭昱晴也關注陳士渠，是不是在該案件中與中國政府機構合作？進行一條龍式服務？郭昱晴還未擔任中華民國立法委員之前，2014年就在中國大陸做選服嗎？

國家政策研究基金會副執行長凌濤質疑，郭昱晴2014年與中國公安系統緊密的互動，是否已經遭到滲透？郭昱晴2023年被賴總統提名不分區立委，2024年就任後，是否可能成為中華民國國安最大的破口？他強調，郭昱晴對待自己與其先生非常的寬容，但對台灣藝人到中國大陸卻是尖酸刻薄，郭昱晴與對岸關係甚密，卻雙標批評台灣的藝人，難道不害臊嗎？

凌濤出示郭昱晴先生公司進口面膜的憑證，備註「台灣地區」銷售包裝，他表示，郭昱晴一手指著台灣藝人糟蹋台灣，但其先生公司進口「台灣地區」的面膜，才是真正糟蹋台灣。他強調，民進黨不分區立委充斥著紅色的背景，誰才是賴清德口中的雜質？「中國熊」、「內地晴」這麼兩大顆紅色的大雜質，賴清德竟然都沒有看到？用「清德牌濾水器」濾凈之後變成血統純正的「賴友友」立委嗎？

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