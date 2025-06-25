為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鄭正鈐斥洩密、濫用公務車全是抹黑 赴北檢提告

    國民黨立委鄭正鈐25日召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會，會後前往北檢提告。（記者劉信德攝）

    國民黨立委鄭正鈐25日召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會，會後前往北檢提告。（記者劉信德攝）

    2025/06/25 12:00

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委鄭正鈐今召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會，指控民進黨以匿名者吹哨者的角色，經變聲錄音帶對他做很多不實的指控，包括誣指他涉及國安機密外洩、中資借錢、濫用公務車及接受廠商不正當利益等罪名等，以及他提供給大陸墨寶被綠營側翼嘲笑不是書法家，這些抹黑孰可忍孰不可忍，他將赴北檢提告。記者會後鄭正鈐即前往北檢提告。

    鄭正鈐表示，他被指將國內的機密資料給國台辦，這完全是無中生有的事情、子虛無有的指控，「我們也從來都沒有收過來自於中共的一個資助」，他要特別嚴正的說明。那麼針對所有政治獻金的收支，他也完全依法據實登載，並沒有不法的情事。

    針對選民服務的問題，鄭正鈐表示，其實從他擔任民意代表以來，所有的服務案件都是秉公處理，絕對沒有收受不正當的利益。而針對立法院已經有說明委員使用公務車都符合相關規定，結果民進黨無視於事實持續抹黑，明顯是在濫用司法程序進行政治的攻擊。面對這樣的一個惡質的一個抹黑，他絕對不會姑息，會提告捍衛清白。

    鄭正鈐也提及，他之前說發墨寶給大陸的時候，就被綠營側翼和名嘴炎上嘲笑了三、四天，說他又不是書法家，還拿著什麼墨寶。可是其實過去監察院長陳菊在擔任高雄市長時發過墨寶給對岸，前總統蔡英文也發過了墨寶給對岸，墨寶其實就是一個民意代表會做的服務，可是光是這件事情他就被足足笑了三、四天，孰可忍孰不可忍，因此他要去提告。

    國民黨立委陳玉珍表示，這一次的大罷免是民進黨團總召柯建銘發起的，柯的目的就是希望罷免成功後他可以取代韓國瑜擔任立法院院長。所以他的本命區也就是新竹市一定要拿回來，因此就動用他下屬、一個法律系教授，請人家來一起來喝咖啡、吃蛋糕來連署，這個已經被告發了，但檢調目前為止沒有進一步的偵辦。

    鄭正鈐律師王耀星表示，今天提告主要是針對三個部分，一是公職人員選舉罷免法第104條第一項，意圖是被罷免人罷免通過罪；二是加重誹謗罪，另外就是變造文書這三項。

    國民黨立委鄭正鈐今召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會。（國民黨團提供）

    國民黨立委鄭正鈐今召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會。（國民黨團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播