鄭正鈐斥洩密、濫用公務車全是抹黑 赴北檢提告

國民黨立委鄭正鈐25日召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會，會後前往北檢提告。（記者劉信德攝）

2025/06/25 12:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委鄭正鈐今召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會，指控民進黨以匿名者吹哨者的角色，經變聲錄音帶對他做很多不實的指控，包括誣指他涉及國安機密外洩、中資借錢、濫用公務車及接受廠商不正當利益等罪名等，以及他提供給大陸墨寶被綠營側翼嘲笑不是書法家，這些抹黑孰可忍孰不可忍，他將赴北檢提告。記者會後鄭正鈐即前往北檢提告。

鄭正鈐表示，他被指將國內的機密資料給國台辦，這完全是無中生有的事情、子虛無有的指控，「我們也從來都沒有收過來自於中共的一個資助」，他要特別嚴正的說明。那麼針對所有政治獻金的收支，他也完全依法據實登載，並沒有不法的情事。

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針對選民服務的問題，鄭正鈐表示，其實從他擔任民意代表以來，所有的服務案件都是秉公處理，絕對沒有收受不正當的利益。而針對立法院已經有說明委員使用公務車都符合相關規定，結果民進黨無視於事實持續抹黑，明顯是在濫用司法程序進行政治的攻擊。面對這樣的一個惡質的一個抹黑，他絕對不會姑息，會提告捍衛清白。

鄭正鈐也提及，他之前說發墨寶給大陸的時候，就被綠營側翼和名嘴炎上嘲笑了三、四天，說他又不是書法家，還拿著什麼墨寶。可是其實過去監察院長陳菊在擔任高雄市長時發過墨寶給對岸，前總統蔡英文也發過了墨寶給對岸，墨寶其實就是一個民意代表會做的服務，可是光是這件事情他就被足足笑了三、四天，孰可忍孰不可忍，因此他要去提告。

國民黨立委陳玉珍表示，這一次的大罷免是民進黨團總召柯建銘發起的，柯的目的就是希望罷免成功後他可以取代韓國瑜擔任立法院院長。所以他的本命區也就是新竹市一定要拿回來，因此就動用他下屬、一個法律系教授，請人家來一起來喝咖啡、吃蛋糕來連署，這個已經被告發了，但檢調目前為止沒有進一步的偵辦。

鄭正鈐律師王耀星表示，今天提告主要是針對三個部分，一是公職人員選舉罷免法第104條第一項，意圖是被罷免人罷免通過罪；二是加重誹謗罪，另外就是變造文書這三項。

國民黨立委鄭正鈐今召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會。（國民黨團提供）

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