盧秀燕再批總統開講「不要只談遠古長毛象」 要對焦民間疾苦

盧秀燕回應總統賴清德團結國家十講第二講。（記者廖耀東攝）

2025/06/25 12:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統賴清德「團結十講」昨第二場登場，台中市長盧秀燕日前在賴總統開講後評他只講「個人史觀」，引發爭議，盧秀燕冷處理一天後，今續開火，指尊重賴總統「個人史觀」，但既然總統有時間開講，「不要只談遠古的長毛象」，應對焦民生疾苦。

賴總統22日起啟動「團結十講，首場以「國家」為主題的演講，內容從化石講到前總統李登輝，並強調中國從未擁有過台灣，他也援引考古資料指出，台灣自古就有獨立生態系，包括台南左鎮化石園區的猛獁象化石，同時，台灣也是南島文化的起源。而馬關條約後，中國政權與台灣主權再也沒有關係，中國從未擁有過台灣。

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盧秀燕日前評賴總統開講，指世界均在關注伊朗跟以色列戰爭，但賴總統卻只談「個人史觀」，應該「update（更新）」，發言惹議，不少人批評她的言論曝露她沒有史觀，盧秀燕冷處理一天後，今天再放炮。

盧秀燕說，她要聲明台灣是自由民主國家，總統要開講總統的史觀，她尊重、沒有反對，並兩度強調「她沒有意見」，但總統既然有時間開講，她要建議總統「要談民間疾苦、不要只談長毛象」。

盧秀燕說，現今物價在漲，一般民眾生活很辛苦，因關稅、匯率變動下，產業及作生意的人也很辛苦，大家都辛苦下，希望總統有時間開講能撥一點時間「對焦民間疾苦」，談談政府有何辦法改善經濟，讓大家日子可以好過一點，也對產業經濟有所幫助。

盧秀燕說，希望總統有間開講，「不要只談遠古的長毛象」，也希望看看現在的民生疾苦。

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