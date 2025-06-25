助理市場宣講被車輾腳 洪健益還原現場指「蓄意」

洪健益與助理到市場宣講在，發生助理被車輾腳意外。（台北市議員洪健益辦公室提供）

2025/06/25 11:47

〔記者何玉華／台北報導〕大罷免行動進入第3階段熱戰，近日接連傳出協助罷團的台北市議員林亮君、許淑華遭威脅，民進黨議員洪健益與助理到市場掃街時，助理也疑似被不同立場的民眾開車輾壓腳部，造成足部挫傷；洪健益今（25日）早受訪表示，他在選區19年，沒什麼大衝突，認為開車的民眾「是蓄意並非無心之過」。

洪健益與助理上週六（21日）到永春市場宣傳同意罷免，助理遭一輛汽車直接輾壓腳部，造成足部挫傷；他今早受訪表示，他在選區服務了19年，不曾與人發生嚴重衝突，不認為會有人故意用車子來嚇他或他的團隊；且他與助理已經跳到安全距離外，車子還非常故意地靠近壓到助理的腳，另一側路還很寬，認為「是蓄意並非無心之過」。

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洪健益說，司機壓到人後還不停車想直接離開，他從後方大聲喝斥，司機才停下來，可能也覺得不妥，便叫女友下車假裝買東西。他上前質問，對方的態度並不友善，堅持提告後，對方才留下資料，事後雖有文字道歉，但跟當下的態度有很大的落差；至於要不要給機會，這是助理的權利，他不會干涉。助理目前的傷勢尚可，沒有傷到骨頭，只是挫傷，當天走路不舒服、不順暢。

他說，從政論節目主持人李正皓、議員林亮君、許淑華等都遭受恐嚇，這些事情都非常不理智。希望反罷免的民眾控制情緒，「我們不會去挑釁，也希望不要蓄意針對我們」。未來出門會更注意助理們的安全，也提醒罷免團體的朋友，外出宣講最好隨身攜帶攝影機，或者每組配一支，以保障自身安全與權利。

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