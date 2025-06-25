國台辦聲援國民黨嗆大罷免綠色恐怖 公督盟：獨裁政權擔心別人獨裁

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/06/25 12:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委將進入三階投票，民進黨訴求主打「罷免投同意、反共更有力」。中國國台辦今日大嗆民進黨，無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞充分認清、堅決反對。公督盟反批，獨裁政權在擔心別人會獨裁，一個不民主國家擔心台灣民主運作，絕對是國際笑話。

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，謀求一黨獨大，推進台獨分裂，罔顧島內民眾要民生福祉的普遍呼聲，忽視島內要和平要發展要合作的主流民意，假借民主之名，行獨裁之實，大搞政治惡鬥，採取政治恐嚇、操弄司法輿論等方式搞政治惡鬥。

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朱鳳蓮說，民進黨當局無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，製造寒蟬效應，引發台灣民眾對恐怖政治的強烈不滿及深切憂慮，希望廣大台灣同胞充分認清，堅決反對政治操弄，絕不讓其圖謀得逞。

公民監督國會聯盟執行長張宏林今日受訪表示，國台辦滿口胡言，請先給中國人民自由民主，再來批評台灣。一個沒有民主自由，沒有在野黨，不開放民主選舉的政黨，迫害中國人民數十年，還敢來批評台灣的民主，這是全世界的大笑話。

張宏林指出，一個獨裁政權在擔心別人會獨裁，一個不民主國家在擔心台灣的民主運作，絕對是國際笑話，中共一點民主常識都沒有，怎還敢批評別人。中國應該先開放民主選舉，而不是在那說三道四，中國是最沒資格批評台灣的。

張宏林強調，中國政府在六四天安門事件血腥鎮壓，不讓中國人民享有民主自由，怎麼還敢批評台灣民主及合乎憲法機制的罷免，中共政權應先為六四事件道歉。

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