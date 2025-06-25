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    基進內部風暴！高雄市唯一議員退群 張博洋7月退黨

    張博洋證實，預計七月退黨。（翻攝臉書）

    張博洋證實，預計七月退黨。（翻攝臉書）

    2025/06/25 12:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高雄市議員張博洋突然退出黨內群組、引起關注；他今天（25日）證實，21日已向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨，強調不會因為要拚連任而加入民進黨。

    張博洋表示，為避免分別時刻，常常從細小怨懟演變成互相攻擊，然後為了解釋又變成放話，沒完沒了，因此不會用文字方式多談退黨原因。

    他認為，想法不同、認知不同，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法，有任何不理解或不諒解的，畢竟自己也還在高雄生活，大家隨時都可以找到他。

    張博洋證實，已在6月21日向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨，「會不會去民進黨拚連任的這個問題？我的答案是不會」。

    他同時致歉，自稱擔任市黨部主委這兩年半沒給黨部帶來什麼特別的成績，經營得不盡人意，也很感謝黨部的大家，不論經歷多少的危機，一直撐著這個家。

    張博洋說，一直堅信每個人都是自由意志、獨立思考的公民，也因此才會在這幾年被基進的做法跟思維吸引聚在一起，所以，也沒有把所謂把支持者丟下的問題，基進的人不是因為人而聚集的。

    他最後喊話：「期待建國路上再聚首。」

    台灣基進高市議員張博洋退出黨內群組。（記者王榮祥翻攝）

    台灣基進高市議員張博洋退出黨內群組。（記者王榮祥翻攝）

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