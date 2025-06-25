藍白攻擊賴清德「打掉雜質」說 總統府3點說明

總統賴清德昨晚在桃園演講時提及，民意要透過一次次選舉罷免，如打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，被在野黨拿「雜質」大做文章。（總統府提供）

2025/06/25 11:34

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨晚在桃園演講時表示，台灣有8成民眾支持蔡英文前總統「四個堅持」主張，要透過一次次選舉罷免，如打鐵鑄劍般千錘百鍊，「打掉雜質」，被在野黨大做文章；總統府今天提出3點說明，還原賴的本意為「反共護台」是國家最大公約數，且賴也不是首次以「鑄劍」為例演講，盼政治人物勿過度解讀。

總統府發言人郭雅慧今發表3點說明，首先，賴總統演講中以打鐵鑄劍為例，意在形容台灣有8成民意支持蔡前總統的四個堅持，此8成民意透過一次次民主程序，淬鍊出守護民主的鋼鐵意志，就像打鐵鑄劍經過千錘百鍊、百鍊成鋼；表達重點在於用民主淬鍊出守護民主的鋼鐵意志、淬鍊出國家團結的力量。

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第二，演講結論提到的淬鍊結果，是反共的中華民國派，加上保台的台灣派，攜手團結一起反共保台反併吞，並重申反共護台是國家最大公約數。

第三，賴總統2019年在美演講談話，主題即為「用民主淬鍊國家團結的力量」，並非首次以鑄劍為例。盼政治人物勿過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。

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