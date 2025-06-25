獲利了結？竹市議員曾資程爆柯文哲新竹芭樂園賣掉了

新竹市議員曾資程爆料柯文哲的新竹農地芭樂園賣了。圖為柯文哲原農地雜草叢生情形。（記者洪美秀攝）

2025/06/25 13:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕阿北（柯文哲）的新竹農地芭樂園賣掉了！新竹市議員曾資程表示，上週參加社團活動時，有位醫師告知柯文哲的農地已悄悄賣掉了，質疑柯文哲買農地不是為了土地正義或保護農地，恐怕只是趁勢高價出售、實現個人獲利。

曾資程說，過去柯文哲自詡道德清流，痛罵別人貪腐或譴責政客虛偽，甚至總統大選期間還高舉「守護農地」、「保護農村價值」的大旗，後來被揭露多年前就在新竹買農地且疑違規填建築廢棄物做停車場使用謀利後，雖恢復農地原貌種芭樂，卻因芭樂園長滿雜草未整理挨批。

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曾資程說，他上網查詢發現，確實柯文哲名下的農地已易主，但到底實價登錄多少並未被揭露，柯文哲人在看守所，但他名下的農地卻賣掉了，為何柯文哲要賣掉這塊農地？讓人懷疑柯文哲不是實踐農地保護理念？恐是趁勢高價出售、實現個人獲利？

以政治人物角度觀察，柯文哲的行徑與其說是單純財務處理，更像是精心包裝的政治詐欺。一邊高喊守護農地的政策，一邊卻將自己擁有的農地變賣套利，標準的「政策說給人民聽，利益留給自己賺」。

他說，台灣鄉野諺語有句「痟貪軁雞籠」，意思是貪婪的雞為籠裡的飼料，不顧一切鑽進籠中，結果喪失自由，最後成了刀下祭品。柯文哲是否為了土地利益，出賣曾高舉的實現居住正義的政治誠信，恐怕已淪為說一套做一套的反面教材。過去柯文哲曾說要對抗財團、捍衛農地，如今卻成了與土地資本共舞、靠農地套利客。這不是痟貪，還能是什麼？

如今民眾黨幾淪為貪污的共犯結構。柯文哲面臨司法調查，黨內不是呼籲他面對問題、清楚說明，反而一再動員群眾到北檢、北所「聲援老闆」；高虹安涉貪被停職，黨中央不去釐清案情、讓真相水落石出，卻選擇大張旗鼓舉辦反罷免活動，護短、漂白，毫無廉恥。柯文哲靠「白色力量」崛起，如今卻成了政壇投機、道貌岸然的代表人物。他曾說：「政治是落實理想的手段」，如今看來，柯文哲的理想，不過是通往自己口袋的捷徑。用「痟貪軁雞籠」形容今日的柯文哲，再貼切不過。

新竹市議員曾資程爆料柯文哲的新竹農地芭樂園已出售。（曾資程提供）

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