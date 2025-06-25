陳玉珍代表國民黨 赴北檢告發罷團涉偽造文書及違反個資法

國民黨立委陳玉珍25日代表黨中央及國民黨立院黨團，告發多個罷免藍委之團體涉偽造文書及個人資料保護法。（記者劉信德攝）

2025/06/25 11:48

〔記者林欣漢、王定傳／台北報導〕立法院國民黨團副書記長陳玉珍今 （25）日代表黨中央及立院黨團，至台北地檢署告發多個罷免藍委團體涉嫌偽造文書及違反個資法。陳玉珍表示，看看檢調單位到底查不查，對待藍綠標準若一致，就一定要去搜索、約談，否則就是明顯的司法雙標。

陳玉珍指出，6月20日中選會審定多位國民黨立委罷免案，審定結果中卻有許多不合格件數，最多的就是第一階段提議人同時是第二階段連署人，許多重複灌水，違反選罷法規定，包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、賴士葆、徐巧芯、洪孟楷等立委都達9成以上灌水率，其中是否涉及謄寫、筆跡相同等情事，檢調應進行徹查。

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陳玉珍表示，多個罷免案也有死亡連署情事，包括立委游顥部分就有56件，其他包括李彥秀、徐巧芯、洪孟楷、丁學忠等多個罷免案也都有死亡連署。陳玉珍質疑，中選會曾說只要有一件死亡連署就會依職權告發，如今有告發嗎？告發後檢調有相關動作嗎？另外，中選會審定丁學忠罷免案有高達298件偽造情事，請問中選會是否依職權告發？司法的標準不能對藍綠不一。

陳玉珍強調，檢調近期對於國民黨多個地方黨部進行了大約談、大搜索、大羈押，也進行了大起訴，但3月24日時她曾與多位國民黨立委到北檢告發罷團涉及違反選罷法、涉嫌偽造文書等，迄今卻沒收到任何通知，檢調看起來也沒有進行任何調查，難道檢調要等到罷免結束後才開始動作？

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