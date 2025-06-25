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    首頁　>　政治

    吳崢指控餐會涉及賄選 黃建賓批蓄意抹黑嗆告

    國民黨立委黃建賓。（黃建賓辦公室提供）

    國民黨立委黃建賓。（黃建賓辦公室提供）

    2025/06/25 11:16

    相關新聞：控黃建賓辦餐會招待民眾反罷免 吳崢告發涉違選罷法

    〔記者劉宛琳／台北報導〕針對民進黨發言人吳崢指控國民黨立委黃建賓涉及賄選，黃建賓嚴正聲明，該場活動由地方團體自費參與，吳崢根本是烏龍指控、蓄意抹黑；而吳崢身為執政黨發言人，卻在未經完善查證下公然抹黑黃建賓涉及賄選，甚至藉由虛構事實的提告意圖陷人於罪，已涉及誣告、誹謗及散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反相關法律規定，「本人絕不姑息此種卑劣手段，將提告以正視聽」。

    黃建賓表示，執政黨長期無視東部建設需求，只有搞鬥爭時才想到台東，吳崢以執政黨發言人的身分，散播不實言論抹黑造謠，甚至意圖操弄司法製造反惡罷民眾的寒蟬效應，「本人絕不姑息此種卑劣手段，將提告以正視聽，絕不允許政治髒水玷汙台東這片土地及騷擾台東鄉親」。

    黃建賓也強調，民進黨發起全國惡意大罷免，先前竟然有側翼團體集結花蓮，以旅遊名義推動惡意罷免，甚至請客吃飯，另外還有罷免團體辦春酒，一桌動輒8、9千元起跳，違法募款，另外還有民進黨前立委參選人以請喝咖啡方式，推動惡意罷免的連署，這些種種惡劣行徑才是真正的違法，民進黨卻視而不見、姑息犯罪，根本是雙標無極限。

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