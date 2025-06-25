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    愛達荷州學生訪台交流 外交部說明中國錯誤詮釋聯大第2758號決議

    美國愛達荷州樹城州立大學商經學院副教授Jack Marr近日率領12名學生訪問外交部。（圖擷取自林佳龍臉書）

    美國愛達荷州樹城州立大學商經學院副教授Jack Marr近日率領12名學生訪問外交部。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/06/25 12:05

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國愛達荷州樹城州立大學（Boise State University）商經學院副教授Jack Marr近日率領12名學生訪問外交部。外交部長林佳龍表示，外交部特別向學生們說明中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，他指出，中國將台灣作為威權擴張的藉口，真正目的是挑戰以規則為基礎的國際秩序，這已引起國際社會高度警覺。

    林佳龍透過臉書指出，這12名學生參與由Jack Marr主導的「台灣實習計畫」，預計在台灣停留7週，除提升中文能力外，亦將分赴產業界與學術機構實習，並與姊妹校靜宜大學的師生交流互動，深化雙邊學術與青年交流。

    林佳龍回顧，2017年他擔任台中市長期間曾親自率團訪問愛達荷州，不僅走訪半導體大廠美光總部，促成美光擴大在台中的投資，更拜會當時任副州長、現任州長的李睿德（Brad Little），積極推動雙邊在航太、農產品等領域的合作，去年李睿德訪台時，雙方更一同慶祝姐妹關係 40 週年。

    林佳龍說，當時他也拜訪樹城州立大學，接受Jack Marr熱情接待，訪後更以台灣智庫董事長身分，與該校簽署合作協議，攜手設立「國際商業暨政治基金」，正式啟動「台灣實習計畫」。

    林佳龍表示，這段緣份一直延續至今，自2018年「台灣實習計畫」啟動以來，Jack Marr每年均率隊來台，並由靜宜大學接待，期間僅因疫情影響中斷兩年，這項計畫不僅有助台灣在美國建立正面形象，更促進雙邊人才、教育與民間交流。

    林佳龍指出，此次交流過程中，外交部也特別從安全、經濟、教育等面向，向同學們介紹台美關係現況，並就中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議等重要議題進行說明；其中一位學生更以中文提問：「中國為何近年對台展現如此強烈的侵略意圖？」，林佳龍則回應指出，中國將台灣作為威權擴張的藉口，真正目的是挑戰以規則為基礎的國際秩序，這已引起國際社會高度警覺。

    林佳龍表示，正因深知外交對台灣生存與發展的重要性，當年以台中市長及台灣智庫董事長雙重身分，積極推動城市外交與智庫外交，期望深化台美關係；今日當年播下的種子已開花結果，身為外交部長，他將延續當年的理念，繼續為台灣的外交奉獻心力。

    林佳龍強調，「人人都是外交官」不僅是口號，更是實踐的信念，外交從不遙遠，每位國人都能在自身崗位上為台灣外交貢獻心力，協助台灣拓展更寬廣的國際空間。

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