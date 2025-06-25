鄭正鈐駁斥指控揚言提告 林志潔：去跟檢察官好好說清楚比較重要

竹市雙罷免總部發言人林志潔。（資料照）

2025/06/25 11:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹「雙罷」發言人林志潔日前告發國民黨立委鄭正鈐涉國安法、貪污罪、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌；鄭正鈐今日召開記者會駁斥，並表示會前往台北地檢署提告。對此，林志潔表示，「誹謗是要傳述無根據的事，我告發你違反國安法、反滲透法，不當和中共聯繫，涉及低薪高報助理費用，要求民眾贊助助理薪資，都是有證人證物的，開記者會去提告我和揭弊者，真是浪費大家時間又浪費司法資源。」她也建議鄭正鈐去跟檢察官好好說清楚。

林志潔在臉書PO文表示，「上午在台北有會議，開到一半突然接到許多記者打電話，說鄭正鈐委員開記者會要告林志潔，只好走到立法院附近，來回應這麼荒謬的提告，鄭委員說林志潔誹謗他構成選罷法違反，又說她使用變聲的訪談是偽造文書，然後拿出蔡英文總統和陳菊院長的墨寶（對，你沒聽錯，他拿出別人的墨寶來），證明他給國台辦自己的墨寶是沒問題的。」

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林志潔指出，這讓她感到大傻眼，超荒謬，「鄭委員，誹謗是要傳述無根據的事，林志潔告發鄭正鈐違反國安法、反滲透法，不當和中共聯繫，涉及低薪高報助理費用，要求民眾贊助助理薪資，都是有證人證物的。另外，為了保護揭弊者，我們在公開場合當然要做一定的處理，交給檢調的音檔即為原音，這不是基本常識嗎？」

林志潔續指，「鄭正鈐要自清超簡單，就出示您微信紀錄和寄給國台辦的墨寶檔案，出示助理薪資單，勞健保單，不就好了。而且我們也狐疑：民眾要索取政治人物的墨寶祝福，會有正常的公關管道，請問國台辦為何要請您自己傳墨寶檔案給他？立法院沒有公關室嗎？您這種講法真的很侮辱台灣人民的智慧。」

林志潔怒批，「至於陳玉珍委員，您說我是綠營側翼，法學能力有問題。陳委員，2019年，您邀請我和民間司改會討論揭弊者保護法公聽會，您介紹我是：法學素養深厚，對揭弊者保護有長期研究的教授。您自己提案要保護揭弊者，今天卻開記者會攻擊揭弊者，自我矛盾至此，也是令人無言。」

林志潔直言，開記者會去提告她和揭弊者，真是浪費大家時間又浪費司法資源，「鄭正鈐委員，建議您還是去跟檢察官好好說清楚，通過司法檢驗，比你去做這些荒謬的動作重要吧！這樣的立法委員，一定要罷！」

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