竹市東門市場藝術創作二度遭破壞 綠營批高虹安市府說一套做一套

新竹市府進行東門市場的改造工程，被質疑二次破壞藝術家創作的牆面，綠營議員劉康彥與劉彥伶痛批高虹安市府說一套做一套，成藝術創作劊子手。（照片取自劉彥伶臉書）

2025/06/25 11:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府正進行東門市場的整修工作，但藝術家CandyBird 數年前在東門市場3樓的創作遭市府工程破壞，引發各界關注。市議員劉康彥及劉彥伶說，原本市府的回應是已主動暫停工程，且會邀相關單位研商，但沒想到上週日（22日）廠商又破壞另一側完整保存的牆面，等於是對藝術創作二次破壞，市府說一套做一套，完全不尊重藝術家，尤其在與CandyBird未提出具體方式前，又一次破壞，讓人匪夷所思，痛批市府已成藝術創作的劊子手。

劉彥伶說，藝術品的價值無法回復，不只是對藝術家的不尊重，更是對整個場域與文化氛圍的嚴重破壞。除壁畫問題，之前民眾反映時常有粉塵的問題都未做好防護，整個3樓灰塵像一層薄沙漠，賣吃的攤位完全沒辦法正常營業，噪音、粉塵、悶熱三重折磨，說要半半施工，結果該做的防護都沒有，環境髒亂又影響健康，這就是現在的高虹安市府團隊的施工品質，市府總是推給廠商，卻未盡督導之責，對外說會與藝術家溝通，實際是繼續讓廠商破壞牆面，矇騙市民。且施工會議完全沒討論藝術創作的保留或重繪等，就發生對藝術創作不尊重的誇張情形，市府難辭其咎。

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市府表示，已要求廠商針對藝術家壁畫創作的部分會暫停再動工，會等與藝術家會勘後再進行下一步動作，其它應做的防護措施，也會要求廠商確實做好。此次改造工程經費約投入1000萬元，預計7月完工，改造工程包括空間規劃優化、攤鋪位整理、地坪改善、照明系統升級及公共藝術展演空間設置，未來將提供青年創作的場域，以持續活化東門市場。

劉康彥說，就在市府上週會勘發新聞稿後，沒幾天CandyBird的創作再度被壞，突顯竹市公共工程制度尚不完備，尤其是針對「公共財」的部分，究竟「什麼東西」該留、什麼不該留？以及「誰」來認定留或不留？還有「如何」保留？

加上公共工程的經費規模有大有小，這個遊戲規則不容易制定，他認為市府，尤其是代理市長邱臣遠更應要看到並解決。而不是一次又一次未經溝通就大刀一揮整個抹掉，對藝術創作不尊重。

新竹市府進行東門市場的改造工程，被質疑不尊重藝術，二次破壞藝術家創作的牆面，綠營議員劉康彥與劉彥伶痛批高虹安市府說一套做一套，成藝術創作劊子手。（照片取自劉康彥臉書）

綠營議員劉康彥與劉彥伶痛批高虹安市府說一套做一套，成藝術創作劊子手。圖為議員會勘搶救藝術創作情形。（照片取自劉康彥臉書）

新竹市府進行東門市場的改造工程，挨批不尊重藝術，二次破壞藝術家創作的牆面，綠營議員劉康彥與劉彥伶痛批高虹安市府是說一套做一套，成藝術創作劊子手。（記者洪美秀攝）

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