控黃建賓辦餐會招待民眾反罷免 吳崢告發涉違選罷法

民進黨發言人吳崢（左）25日由律師房彥輝（右）陪同前往台北地檢署，告發台東立委黃建賓違反選罷法。（記者劉信德攝）

2025/06/25 10:55

相關新聞：吳崢指控餐會涉及賄選 黃建賓批蓄意抹黑嗆告

〔記者王定傳／台北報導〕民進黨發言人吳崢今日赴台北地檢署，出示照片證據指，國民黨台東縣立委黃建賓在今年6月3日，於台東娜路彎大酒店舉辦下午茶會免費招待民眾，並於餐會過程中宣傳反罷免黃建賓，因此告發黃建賓涉違反「公職人員選舉罷免法」投票行賄罪嫌。

請繼續往下閱讀...

吳崢出示餐會活動照片指出，根據台東地方回報，加上台東罷免團體公開指證，今年6月3日，黃建賓在台東娜路彎大酒店舉辦一場下午茶會，這場活動不是單純聯誼性質的茶會，因為有非常多的民眾接受免費招待，且因為活動過程中有呼籲民眾不同意黃建賓罷免案等情形。

吳崢認為，這樣的事證已經非常明確，第一是「有招待民眾用餐」事實，二是「餐會場合上要求民眾不同意黃建賓的罷免」，已違反選罷法。

吳崢並對黃建賓提出質問：「活動幕後主辦者是誰？是黃建賓團隊或國民黨台東黨部？是誰幫你找了這些民眾來參加這一場反罷免活動？誰為這些民眾的餐費買單？」他希望黃建賓立刻出面向大眾及台東縣民說明。

律師房彥輝則指出，本案涉及免費餐會招待選民，並利用餐會場合宣導反罷免黃建賓，這樣的行為已明顯動搖選民的投票意志，並影響投票行為的公正性，涉投票行賄罪嫌，請檢方依法偵辦查明真相，以遏止這樣的歪風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法