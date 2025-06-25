賴清德「打掉雜質說」 黃暐瀚：打掉「不反共不護台」的非主流民意

總統賴清德。（資料照）

2025/06/25 11:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德24日進行「團結國家十講」第二講主題「團結」中提到，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，來守住民主鋼鐵般的意志。對此資深媒體人黃暐瀚表示，打掉雜質的意思，並不是「打掉在野黨」，而是打掉「不反共、不護台」的非主流民意，既然不是主流民意，自然會在選舉罷免的過程中，遭到淘汰。

黃暐瀚在臉書PO文表示，賴總統的第二講「團結」，主要重點八個字「團結兩派、反共護台」，兩派，是「中華民國派」與「台派」，中華民國派理當「反共」，台派自然「護台」，由於兩派都「反侵略」、「反併吞」，所以自然會一起「反共」！（因為中共要侵略台灣、併吞中華民國）一起護台！

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黃暐瀚指出，賴總統特別從「八二三砲戰」談起，感謝台灣不分族群（外省、閩南、客家、原住民）一起守住台澎金馬、守住中華民國。再拿1999年的「台灣前途決議文」強調，民進黨雖有「台獨黨綱」，但國名國號依憲法就是「中華民國」，任何改變得經由全體住民公投決定，當年早就定調「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」，最後，總統引蔡英文前總統2021年的「四大堅持」為例，陸委會民調77％支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，超過85％支持「台灣的未來由2300萬人決定」，總統希望這八成的民意，要透過一次又一次的選舉罷免，千錘百鍊，百煉成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。

黃暐瀚續指，最後這一段的「打掉雜質」說，引起在野黨的不滿，都要靠罷免打掉在野了，還談什麼團結？不過細看賴總統所說，打掉雜質的意思，並不是「打掉在野黨」，而是打掉「不反共、不護台」的非主流民意，既然不是主流民意，自然會在選舉罷免的過程中，遭到淘汰。

黃暐瀚直言，平心而論，台灣確實也有「不反共」的主張，認為兩岸和平總比打仗更好！一中各表可以化解紛爭！和中才更能避戰，何必事事反共？所以，「反共護台」到底是不是台灣現在的「主流民意」？等選票開出來，就能知道答案。

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