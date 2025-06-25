罷免羅明才補件2040份！領銜人吳柏瑋：不畏黑道壓力

新店罷團拔羅波領銜人吳柏瑋（右）到新北市選委會補件。（記者翁聿煌攝）

2025/06/25 11:03

首次上稿 10:49

更新時間 11:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕罷免團體「拔羅波」發起罷免新北市國民黨立委羅明才，領銜人吳柏瑋今天與罷團成員補送逾2千份二階連署書到新北市選委會；吳柏瑋說，先前有「地方人士」給他許多「關心」的壓力，他仍然無所畏懼，協助罷團完成補件，希望順利舉行三階罷免及補選，讓新店民眾擁有「免於黑道威脅的自由」，他也希望審核順利通過，最好能趕上7月26日，與其他24件罷免藍委案同步投票。

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吳柏瑋上午由民進黨新北市議員陳永福、陳乃瑜陪同到新北市選委會；罷團「拔羅波」發言人琪琪說，中選會5天前通知罷團，二階連署書還差564份，罷團全力衝刺，於5天補交安全份數，希望能順利通過二階罷免門檻。罷團說明今天送件2035份，最後經選委會清點，共收到2040份。

吳柏瑋日前曾在臉書發布「不自殺聲明」引發外界關注，吳柏瑋青示，中選會告知二階需要補件後，他接到許多地方人士的「關心」，希望罷免案到二階為止，地方人士的壓力，讓他感到人身安全受到威脅，所以發出不自殺聲明，近日隱匿行蹤，直到今天要補件才出面，他和罷團甚至準備好備案，萬一他無法親自出席，罷團人員也能拿著他的委託書和身分證件到場補件。

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罷團拔羅波領銜人吳柏瑋（左二）到新北市選委會補件，新北市議員陳永福（右）及陳乃瑜（左）陪同。（記者翁聿煌攝）

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