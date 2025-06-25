國際海員節響應「我的安心船」運動 海巡署短影音承諾零霸凌職場

海巡署響應「我的安心船」運動，推出短影音承諾打造無騷擾、零霸凌職場。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/25 10:42

〔記者邱俊福／台北報導〕今天是2025國際海員節，為響應國際海事組織（IMO）推動的「我的安心船（My Harassment Free Ship）」運動-打造海巡零騷擾、零霸凌的安心海洋文化全球倡議，海巡署特別製作影音短片共襄盛舉，承諾打造零性騷擾、零職場霸凌、人人安心信賴的船舶環境，以守護每位海巡人員的尊嚴與安全。

海巡署表示，自海巡成立以來，女性同仁比例每年提升，海巡用人不問性別唯才是用，不論在海安演習負責金門艦操船掌舵的大副、海難現場空勤吊掛救生救難的隊員，或是在東南沙戍守國家主權的海巡人員，都能看到女性同仁在尊重與安心的職場上巾幗不讓鬚眉的身影。

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而海洋委員會主任委員管碧玲自上任以來，即致力推動打造安心的海洋文化，更親率海巡以身作則，希望能帶頭引領航運業界共同關注海上性騷擾及霸凌問題，指導採取積極預防與即時處理措施。

因此，海巡署將秉持「反騷擾、反霸凌、反歧視」三大核心信念，從本身做起，持續不斷透過定期講習、強化通報管道、諮商輔導及相關法令宣導，加強海巡人員對性騷擾防治及職場霸凌防治的認識與應處能力，落實從船長到船員人人有責的分工合作與相互支持機制，以確保所有執勤人員在船上均有被尊重、公平且安心的工作環境。

海巡署響應「我的安心船」運動，推出短影音承諾打造無騷擾、零霸凌職場。（記者邱俊福翻攝）

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