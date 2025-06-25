同意罷免變不同意！「台派寶寶」再轟羅廷瑋辦公室「轉移焦點」

台派寶寶原始圖像中「同意罷免」的訴求，遭惡意重製竄改為「不同意罷免」轉傳。 （擷自台派寶寶threads） （記者許國楨攝）

2025/06/25 10:53

〔記者許國楨／台中報導〕「台派寶寶」近日在社群平台「Threads」上指控，原創的「同意罷免」圖像，遭竄改為「不同意罷免」，並在國民黨立委羅廷瑋的支持者群組內大量流傳將提告，羅辦昨雖發出聲明回應，但爭議持續延燒，除網友撻伐，台派寶寶今也再度炮轟羅團隊「轉移焦點，侵權就是侵權」！

「這種行為令人無法接受！」台派寶寶團隊昨聲明提到，近日接獲多起通報，指出所創作之台派寶寶圖像《2025.07.26 同意罷免，回家投票！》，遭人擅自進行內容改作，將原始圖像中「同意罷免」的訴求，惡意重製為「不同意罷免」，並轉製為政治圖卡，在羅廷瑋所屬支持者群組中流傳大量散布，後續將採取法律行動。

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中六罷團「敲羅行動」也發表聲明表示，羅廷瑋團隊及支持者濫傳未經授權插圖，毫無版權觀念，疑似為遮掩罷免危機，竟轉傳不明來源的造假圖片，這不是單純的支持罷免與否，一張圖片無授權加字操作，就是對創作者的明顯侵權，更糟的是，這些支持者連最基本的授權、來源都不查證，難道就只是想靠惡質流傳影響民意？

羅廷瑋辦公室：該助理誤傳

針對質疑，羅廷瑋辦公室昨下午聲明回應，創作者所聲稱之圖卡之相關問題，該圖卡係網路上早已流通的素材，該名助理不認識也不熟悉此創作者的創作風格，僅是出於對「不同意罷免」理念的認同，轉傳了網路上已經流通多時的圖卡，對於圖卡是否為原創或經過改作亦未詳加辨識，為避免誤會，已請相關人員不要轉傳來歷不明的圖卡。

其次，羅辦強調，羅廷瑋一向尊重內容創作與原創權益，「惟委員本人多次面臨辦公室親自設計的圖卡遭人擅自改圖、竄改立場」，並刻意散播於匿名群組、用於罷免操作，例如近期即有人將本辦公室製作、有委員肖像標明「不同意罷免」的圖卡，擅自更改為「同意罷免」，再於匿名社群中大量傳播，這才是對原創內容的扭曲與惡意。

台派寶寶：侵權就是侵權

不過台派寶寶今日再度發聲，整起事件的重點，是中國國民黨立委羅廷瑋團隊散佈了未經授權、且遭惡意改作的台派寶寶同意罷免原創圖像，不論對方年紀多大、有沒有改圖能力、是否知情，散佈侵權內容的行為本身就是侵權。

羅團隊若認為發送給民眾的文宣、扇子遭塗改是遭侵權，當然可以依法處理、提告、聲明澄清，台灣是法治國家，支持每個人都有爭取、捍衛自身權益的自由，但這無法、也不應構成你們侵犯他人創作的理由，不接受這種轉移焦點的說法。整起事件為一件清楚、明確的侵權事件，請羅團隊回到問題本身，負責任地面對與處理。

此事也引發網路熱議，許多網友留言砲轟羅廷瑋與其團隊：「當立委連版權觀念都沒有，真的該被罷免」、「被抓包就推給助理，這種人適合當立法委員嗎？」、「轉發侵權圖像就沒事？那網路上鈔票照片也能亂印嗎？」也有人直批：「敢做不敢當，錯了就認，選民不是傻子」！

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