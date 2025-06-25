國民黨新北黨部涉造假連署31人起訴 侯友宜：不要辦藍不辦綠

新北地檢署偵辦罷免民進黨立委蘇巧慧等人涉嫌造假連署案，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人。新北市長侯友宜表示，司法辦案絕對不能成為政治打壓異己的工具，呼籲「不要辦藍不辦綠」。（記者賴筱桐攝）

2025/06/25 10:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北地檢署偵辦罷免民進黨立委蘇巧慧等人涉嫌造假連署案，昨天起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人。新北市長侯友宜今天表示，司法辦案絕對不能成為政治打壓異己的工具，呼籲「不要辦藍不辦綠」。

針對國民黨新北黨部31人涉嫌偽造罷免連署書被起訴，侯友宜今天在市政會議後受訪指出，司法辦案一定要獨立超然、不偏不倚，絕對不能成為政治打壓異己的工具，辦案過程中大家都很清楚，絕對不能偏袒哪一方，「不要辦藍不辦綠」，希望司法一定要秉持公正、公平。

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另外，賴清德總統昨晚在桃園舉行「團結國家十講」第二講，內容提及台灣有超過8成民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊、打掉雜質，此番言論引起在野黨不滿，認為凸顯執政黨的獨裁思維。

對此，侯友宜認為，總統一直演講說要團結，團結台灣、中華民國就是包容所有人不一樣的聲音，才叫做團結，「既然要團結，怎麼會把人民選出來的立委變成雜質，要把它打掉呢？」真的團結就要學會包容、放下，大家一起全心全力往前走，這才叫做包容，而不是打掉雜質的言論。

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