藍白攻擊賴「打掉雜質說」 周軒：旨在團結、為何拉椅子坐在雜質上？

總統賴清德。（資料照）

2025/06/25 10:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家當前面臨的挑戰與政府的因應政策。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德總統被外界視為推動大罷免的「團結」十講，第二講直言「要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票」，「打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。」王質疑，不投賴清德都是雜質？對此政治工作者周軒表示，藍白抓錯重點，為什麼要自己拉椅子坐在「雜質」的位子上呢？

周軒在臉書PO文表示，賴清德總統「團結台灣十講」的第二講，昨天講完，國民黨、民眾黨、統媒抓著一句「透過選舉罷免去除雜質」說賴總統露餡了原來是在挺大罷免，瘋狂攻擊賴總統。

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周軒指出，其實觀諸賴總統的演講內容，邏輯很簡單，大多數台灣人民認為台灣的未來由全體台灣人民決定，大多數台灣人民認為中華民國與中國互不隸屬，而每一次選舉罷免都是一次機會讓台灣人民捍衛台灣主權的意志更加凝聚。

周軒直言，具體來說就是「台灣派」+「中華民國派」團結起來組成台灣反共的最強力量，賴總統的意思是要大家「團結」，大家都看得出來，藍白卻抓錯重點，為什麼要自己拉椅子坐在「雜質」的位子上呢？

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