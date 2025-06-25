羅明才服務處主任及2助理聲押 黃帝穎：打臉朱立倫迄今法盲

律師黃帝穎。（資料照）

2025/06/25 10:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有團體前陣子發起罷免民進黨新北市議員陳乃瑜，網紅四叉貓3月懷疑有造假連署，赴台北地檢署告發，檢調昨（24）日搜索約談，今晨聲押禁見國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙及服務處助理劉時郡、林姿伶3人；另一方面，多位國民黨黨工參與罷免民進黨立委連署也因偽造連署偵結起訴。對此，律師黃帝穎表示，國民黨在新北市已有44人認罪偽造文書，打臉黨主席朱立倫「迄今法盲」。

黃帝穎在臉書PO文表示，新北地檢署昨起訴國民黨新北黨部書記長等31人，偽造罷綠連署書高達2566份，緩起訴19人。起訴被告也有高達25人認罪，加上緩起訴的國民黨人坦誠犯行，在新北有44位國民黨工、青年軍面對抄名冊、大量死人連署「鐵證如山」只能認罪，再度打臉朱立倫法盲瞎扯「政治迫害」。

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黃帝穎指出，羅明才服務處遭搜索主任及3助理遭聲押、北檢蒐證嚴謹才能說服法院裁准搜索，北檢向法院聲請搜索立委羅明才新店服務處共7處獲法官裁准，檢調兵分7路搜索，並約談羅明才服務處主任以及罷免案領銜人等9人到案。羅明才主任、助理等三人在罷免綠議員陳乃瑜案涉犯偽造文書、個資法，複訊遭聲押禁見。新店在新北市，但在司法管轄劃分屬於北檢、北院。

黃帝穎直言，另一案尚在偵查中，是立委吳琪銘罷免案領銜人等涉偽造文書，新北地檢署昨日起訴特別指出另案偵辦中，國民黨在新北至少還有二案涉偽造文書，依法偵辦中，檢察官打擊犯罪天經地義。

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