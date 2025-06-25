挺罷傅！80歲葉春蓮街頭鞠躬從早站到晚 網淚：怎能不被葉霸感動？

有網友分享，為支持大罷免，已高齡80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮，在背後插著「同意罷免」的旗幟，在街頭從早站到晚，不斷對路過的車輛鞠躬，引發網友熱議。（圖擷自臉書）

2025/06/25 10:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣高溫炎熱，不過有網友分享，為支持大罷免，已高齡80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮，在背後插著「同意罷免」的旗幟，在街頭從早站到晚，不斷對路過的車輛鞠躬，讓網友直呼「你怎麼能夠不被葉霸感動？」、「這種天氣不在家吹冷氣，花蓮人以為這是為了誰？」

臉書粉專「Mr.柯學先生」昨深夜分享一段影片，畫面中只見「葉霸」站在街口，在背後插著「同意罷免」的旗幟，身上還綁了寫有「罷傅成功、花蓮重生」的布條，只見一有汽機車經過，葉老師就不斷地對著他們鞠躬。

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「Mr.柯學先生」在發文中指出，「你怎麼能夠不被葉霸感動？一個已退休，終身奉獻在教育界的佝僂老嫗，從清晨微亮的曙光，站到夕陽落下的黃昏，葉霸對花蓮這個美麗的地方，不變的是他對這片腳下土地的這份熱愛！」該粉專也為此呼籲「7月26號，請你一起站出來，罷免傅崐萁，讓原本好山好水的花蓮，回到最民主正常的運作方式！」

這段短片也被其他網友轉載，有些人還下標「80歲師鐸獎葉春蓮老師，獨自站街頭呼籲罷免傅崐萁」，引發網友一陣討論，在相關發文底下可看到網友留言「一個老人家這種天氣不在家吹冷氣，花蓮人以為這是為了誰？」、「感動與不捨！葉老師為了花蓮人為了台灣為了民主自由全心全意的投入罷免行動，怎不叫人感動呢」、「對不起，我流淚了！花蓮人還不覺醒嗎？」、「台灣還需要一個老人家來救......唉，淚目。」、「看到葉老師的愛鄉土精神感動落淚，謝謝您葉老師要保重」、「花蓮因為妳而偉大！謝謝妳為花蓮為台灣而站出來！」、「葉老師謝謝妳！但希望大熱天，妳別站街頭，把自己累壞了~」。

也有網友詢問「總該有個人來陪她或者幫忙立個傘擋太陽吧？」、「天氣炎熱，車流量多。能否至少3個人陪她？」其他網友表示「幫她拍的人就在陪她呀，葉老師一定不願意讓別人為她撐傘，她要感動更多的人走出來投票」，而發問的網友對此直呼「上年紀的人一見人經過即哈腰躹躬，也太感動了，請別累壞了身子」。

相關影片請見︰

你怎麼能夠不被葉霸感動？

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