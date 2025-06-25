7/26罷免投票 張益贍分析成敗關鍵3變因

大罷免正式邁入三階投票催票行程。（資料照，本報合成）

2025/06/25 13:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會上週五（20日）公告第一批順利挺進三階的24件罷免國民黨立委案，訂於7月26日舉行投票，各地罷團紛紛開展催票行程，海外僑胞們也開始著手訂機票回台參與這場可能扭轉台灣民主史的盛事。名嘴張益贍表示，大罷免的成功與否，關鍵在於三大變因。

張益贍在臉書PO文表示，726大罷免是否成功，關鍵在最後一個月的催票率！最近一堆罷免幾席預言文紛紛出籠，但大多無實際數字來佐證。事實上大罷免的成功與否，關鍵在於三大變因：1、罷區的選民結構，可以用近三屆2016～2024立委選舉泛藍、泛綠的得票數分析；2、投（催）票率，以幾次全國性民調，同意票的投票率約在80%以上，不同意票投票率落在55%～60%之間。最終投票率，取決於雙方在這一個月的催票效果；3、被罷免藍委的個別仇恨值，仇恨值高的藍委，會催高「同意票」投票意願，降低「不同意票」催票效果。

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張益贍指出，以這三個關鍵變數來分析花蓮傅崐萁罷區：

1、近三次立委選舉結果：2016年，蕭美琴6萬3232票，王廷升5萬1248票；2020年，蕭美琴5萬6485票，傅崐萁6萬4060票；2024年，張美慧5萬1732票，傅崐萁6萬8786票。

2、花蓮二階連署數為3萬2777份，加上民進黨中央進駐，全國罷免焦點，應該可以開出蕭美琴在2016年63232的得票數。

3、不同意票催票參數：75%～92%。如此傅崐萁必須催出92%支持者的選票，才有機會避免被罷免。即使同意票僅催出張美慧的51732張，傅也必須催出75%的支持者出來投票！

張益贍指出，傅崐萁的仇恨值應該是全國最高的吧，所以同意票的催票效果最高，催出不同意票的難度也最高，其他罷免選區，也可以此公式計算。如此計算出的催票參數，也可以知道候選人被罷免的難易度。

張益贍直言，不過，這次「大罷免」是台灣民主史上第一次，也有可能是最後一次。是否可以用過去的選舉數字來做推論？就待726開票結果來映證了。

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