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    中國邀國民黨抗日老兵參加大閱兵 顧立雄：統戰伎倆與認知作戰

    國防部長顧立雄今日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    國防部長顧立雄今日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    2025/06/25 09:51

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國官方昨（24）日宣布將舉辦抗戰勝利80週年「九三」大閱兵，並稱邀請國民黨抗戰老兵參加觀禮。國防部長顧立雄今（25）日受訪表示，中共一貫透過統戰伎倆與認知作戰，企圖分化台灣社會團結，他呼籲國人與退役官兵勿受誘惑，並強調中華民國才是當年率領對日抗戰取得勝利的正統政權。

    顧立雄指出，這件事情應分三點說明，第一，抗戰是中華民國所率領打贏的勝利，不是由中華人民共和國，「這是無庸置疑的」。

    第二，他說，中國長期透過這類統戰伎倆分化台灣社會團結，「我們認為退役老兵要警惕，中國一貫用這種認知戰跟相關的輿論戰來分化」，他並重申，希望國人或者是退役官兵們都不要受其誘惑。

    第三，顧立雄說明，國防部會舉辦一系列以「反侵略護家園」為主軸的相關活動，表彰對反侵略的決心。國防部會邀請健在的退役老兵或烈士遺族參與相關活動，細節屆時會向外界報告。

    至於北約秘書長呂特點名中共此次閱兵不只是為了展示，顧立雄回應，閱兵確實是一種展示，「但是真正的一個戰力並不在於這種展示」，我方更著重於紮實訓練、實戰化訓練與新式裝備的獲得，並透過戰略層級、戰術層級到戰法的完整應用，強化防衛作戰能力。他強調，應密切蒐集共軍可能採取的侵台手法，這才是國人真正應關注的焦點。

    至於過往是否有台籍退役軍人赴中參加閱兵，顧立雄說，目前仍在瞭解當中。

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