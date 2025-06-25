罷免陳瑩涉造假連署 檢調約談國民黨組發會副主委及專委

國民黨中央組發會副主委兼選動部主委黃碧雲。（記者徐聖倫攝）

2025/06/25 09:44

〔記者王定傳／台北報導〕民進黨發言人吳崢今年3月針對罷免民進黨立委陳瑩涉偽造連署提出告發，台北地檢署今日指揮調查局北機站，約談國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、專委李得全至北機站，目前2人已抵達，接受詢問中。

今年3月7日，吳崢在律師黃帝穎陪同下，前往北檢進行第一波告發，當時是告發連署罷免吳思瑤、陳瑩、伍麗華及王定宇4人的領銜人涉偽造文書等罪嫌。

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吳崢3月27日再赴北檢告發連署罷免蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘、許智傑、黃捷、陳俊宇、林俊憲、吳沛憶共9人的領銜人，涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪。

其中罷免陳瑩的連署涉造假部分，經北檢立案偵辦，為釐清案情，今指揮北機站約談黃碧雲、李得全；另外，陳瑩5月間到士林地檢署告發，指根據中央選舉委員會查核資料，共193筆死亡連署，提告陳瑩罷免案領銜人福定．多諾涉犯刑法偽造文書、違反公職人員選舉罷免法與個人資料保護法等罪嫌，此案仍由士檢偵辦中。

台北地檢署今日指揮調查局北機站，約談國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、專委李得全。 （資料照）

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