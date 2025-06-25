賴清德「打掉雜質說」惹議 王鴻薇酸：不投賴都是雜質？

國民黨立委王鴻薇不滿賴總統雜質說說法。（取自臉書）

2025/06/25 09:56

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今天表示，賴清德總統被外界視為推動大罷免的「團結」十講，第二講直言「要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票」，「打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。」王質疑，不投賴清德都是雜質？我們要用不同意罷免票告訴賴清德，60%的人民不是「雜質」，更不是任何可以被你打掉的敵人，賴清德就是台灣團結最大的絆腳石。

王鴻薇表示，這樣的發言在一個只得40%選票的總統口中說出，等於是承認輸不起，而且還把不支持自己的國人，貶為雜質要打掉，這樣的發言完全沒有一個國家元首該有的格局，也分裂整個國家，何來團結之有。

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王鴻薇指出，事實上，在賴清德宣布要團結十講到現在，從媒體與國人重視熱度來看，一個民進黨立委郭昱晴出包都可以蓋過他新聞，賴清德早已失去國人關注。

王鴻薇說，甚至連動員來聽賴清德宣講的民眾，事前還要被工作人員北韓式訓練底下觀眾，教導如何喊客家話「總統好」，畫面卻是指導底下「桃園市客家青年會」的「年長」聽眾客家話問好。主持人還嫌底下民眾不夠熱絡，提醒之後會有點心吃，讓人聽得好不淒涼，堂堂總統演講竟然是這種場面。

王鴻薇表示，真的沒想到「團結十講」才第二講，就讓賴清德原形畢露，他的狼子野心表露無遺，這種毫無民主素養，藐視權力基礎的領導者，為了自己政治利益與目的，不惜犧牲國家安定，更積極製造社會對立，賴清德只是不斷的向大家證明，當初拒絕他的多數人，做出的選擇是正確的。

王鴻薇說，「輸不起就要讓他輸得徹底」，賴清德首度承認自己輸不起，但是台灣人就是最討厭這種「跋歹筊」的傢伙，我們要用不同意罷免票告訴賴清德，60%的人民不是「雜質」，更不是任何可以被你打掉的敵人，賴清德就是台灣團結最大的絆腳石。

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