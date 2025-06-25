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    首頁　>　政治

    指大一統思想弊端多 矢板明夫：台灣人須認清毒素危害

    矢板明夫指出，大一統思想有很多的弊端，大多數中國人飽受大一統思想的毒害而不自知。可嘆的是今天生活在台灣的政治人物，還有不少也滿腦子大一統思想，台灣人非常有必要認清這一毒素的危害。（資料照）

    矢板明夫指出，大一統思想有很多的弊端，大多數中國人飽受大一統思想的毒害而不自知。可嘆的是今天生活在台灣的政治人物，還有不少也滿腦子大一統思想，台灣人非常有必要認清這一毒素的危害。（資料照）

    2025/06/25 09:34

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕聯電前董事長曹興誠昨以「台灣必須清除有關統一的思想毒素」為題發文，內容指「台灣已經實現主權在民，中共仍然信誓旦旦，欲以統一之名侵略台灣」。資深媒體人矢板明夫分享該文，並直言「大一統思想」有很多的弊端，今天中國各地腐敗嚴重，也與大一統思想和中央集權有關，大多數中國人飽受毒害而不自知，「可嘆的是今天生活在台灣的政治人物，還有不少也滿腦子大一統思想」。

    曹興誠昨在臉書以「台灣必須清除有關統一的思想毒素」為題發文，內容提及「香港失去自由的悲劇，台灣失去主權的威脅，其實根本就不應該發生在21世紀的今天」、「世界人權宣言是平地一聲雷，宣示了『主權在民』原則。任何未經當地人民投票授權的外來政權，均屬非法，都需下台走路」、「依據『主權在民』的原則，台灣的主權就是台灣人的，此外不屬於任何他人。也就是說，台灣是台灣人的台灣」。

    曹興誠也表示，「和『主權在民』對立的概念，就是『統一』。統一是農業時代無限擴張地盤的思想，是強權對人權的侵犯，是戰爭和殺戮的根源。」、「中國國民黨和中國共產黨，都是俄國列寧式的政黨。此兩黨都堅持中國统一，反對中國各省市實現主權在民和獨立。」、「台灣在1996年直選總統以後，已經實現主權在民，成為獨立健全的民主國家。然而中共仍然信誓旦旦，欲以統一之名侵略台灣」、「台灣人應該認知，統一思想是農業時代的野蠻遺毒，應加以清除，像歐洲各國禁止傳播納粹思想一樣。驅逐了統一邪念，台灣才能從無聊的統獨對立解脫出來，達成團結，提升國力。」

    矢板明夫在臉書發文表示，曹興誠發文指「必須清除有關統一的思想毒素」，認為大一統思想是農業時代的野蠻遺毒，讓他在讀後非常有同感，並希望推薦給大家。

    矢板明夫表示，所謂「大一統思想」是中國歷史上的君王為鞏固中央集權、強化對地方控制的政治理念。《詩經·小雅·北山》中的「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」的詩句，被文人傳頌，其中心思想無非是強調「君主對土地和臣民的絕對權威」。

    矢板明夫質疑，大一統思想有很多的弊端，比如説，對文化多樣性的壓制。忽視各民族的文化差異，同化政策壓制少數民族的文化和語言，導致文化多樣性的喪失、加深民族間的矛盾。

    矢板明夫也提到，過度的中央集權可能導致地方的治理能力下降，因為資源和政策會集中在權力者重視的地區，導致各地發展不均。某些地區越來越富裕，而其他地區卻越來越貧困。

    矢板明夫也舉例，在中國歷史上，因為大一統思想所產生的社會問題有很多。例如秦朝統一後，實施的暴政使民眾苦不堪言。明清時期也因為中央集權體系，權力高度集中，地方官員受制於中央的強大權威，而為保障自身利益，許多官員逐漸趨向於貪污和受賄。

    矢板明夫也批評，今天中國各地存在的嚴重腐敗現象，也與大一統思想和中央集權有關。地方官員受到中央制定的發展目標和考核影響，為了追求短期政績做出大量的面子工程，導致資源嚴重浪費。還有很多官員為了升遷，在地方大量斂財後再向中央官員行賄。

    矢板明夫在文末直言，大多數中國人飽受大一統思想的毒害而不自知。可嘆的是今天生活在台灣的政治人物，還有不少也滿腦子大一統思想，台灣人非常有必要認清這一毒素的危害。

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