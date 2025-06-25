借鏡烏克蘭國防韌性 楊佩樺：避難所指引比洗手間還多

前台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺（右二）曾在烏俄戰爭期間實地走訪烏克蘭，對烏克蘭國防韌性措施印象深刻，認為這是烏克蘭能夠堅持至今的重要原因之一。左二為民進黨新北市議員林秉宥。（楊佩樺提供）

2025/06/25 08:12

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〔記者王榮祥／高雄報導〕七月漢光演習會有北中南城鎮韌性演習。曾在烏俄戰期間造訪烏克蘭的前台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺分享烏克蘭國防韌性，除對其防空避難APP印象深刻，還提到賣場內的「避難所指引」比洗手間多。

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楊佩樺指出，她覺得烏克蘭防空避難APP很好用，民眾可定位自己居住城市，若空襲範圍在自己定位或頻繁活動的城市時，手機就會響起，不在空襲範圍內的民眾手機不會響，讓民眾盡可能維持正常生活，空襲結束也會有警示音。

雖然台灣有別於烏克蘭的土地面積，空襲範圍發出警報定義可能跟烏克蘭不同，但這概念可以參考。

她介紹這APP還有一些作用，像透過定位讓你快速得知最近避難所位置，如果受傷也可點選救護指導，例如止血、包紮甚至是心肺復甦術等，另也有心理健康資訊可使用，對象分為成人、小孩跟軍人。

APP還有可回報功能，回報哪個位置或避難所有災情、傷亡等資訊，在區域負責維安及救災單位就能快速獲得資訊、整合、搜救，縮短救援時間；官方也會在1小時內公布該次空襲軍武種類跟數量及災情，民眾能快速掌握目前狀況。

楊佩樺說，烏克蘭避難場所跟台灣差不多，幾乎都在地下室（地下優於地上原則），但烏克蘭避難所需要向政府提出申請，會有負責單位到場確認是否有建立緩衝的區域，就是兩道牆內的區域，如果沒有、就會用沙包築起沙包牆，讓民眾可以在兩道牆原則內避難，降低空襲波及。

現場還需有消防設備、儲水設備、發電設備等，滿足這些條件後，就是一個官方認證的避難所，而避難所指引最重要的原則，就是讓第一次到所在地的人都能明顯看到指引、快速往避難所行動。

她分享在烏克蘭賣場經驗，當時要上洗手間，還沒進到賣場就知道避難所在賣場地下室，一走進去每走5步就有1個指引，反而是繞了一下才找到洗手間標示。

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