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    瓜地馬拉參謀總長接受贈勳：台灣是我第二故鄉

    中華民國駐瓜地馬拉大使張俊菲（右）24日代表頒贈大綬二等雲麾勳章給瓜地馬拉參謀總長裘思中將（左）。（圖擷取自X平台「Ejército de Guatemala」）

    中華民國駐瓜地馬拉大使張俊菲（右）24日代表頒贈大綬二等雲麾勳章給瓜地馬拉參謀總長裘思中將（左）。（圖擷取自X平台「Ejército de Guatemala」）

    2025/06/25 08:09

    〔中央社〕中華民國駐瓜地馬拉大使張俊菲24日代表政府，頒贈瓜地馬拉參謀總長裘思（Hermelindo Choz Soc）中將大綬二等雲麾勳章，以表彰裘思長期以來對台瓜軍事交流的付出與貢獻。

    包括瓜地馬拉副參謀總長、陸空軍司令、參謀本部等近40位一級主管，都出席在大使館舉行的贈勳典禮。裘思早年不僅是台灣國防部獎學金生，也分別在少校及上校期間赴台深造，就讀於陸軍指參學院及戰爭學院，更曾經擔任瓜地馬拉駐台武官，與台灣淵源深厚。

    裘思除了致詞感謝台灣長期以來對瓜地馬拉軍事人才的培育，為瓜國作育英才外，更感性表示，他今天的成就很大一部分要歸功於台灣，而且人生一段重要的回憶，包括孩子的成長過程也在台灣，因此台灣就是他的「第二故鄉」。

    裘思強調，台灣這片土地給予他及家人關懷與照顧，讓他們畢生難忘。能夠獲得這枚勳章也是軍旅生涯最光榮的時刻；而這不只是榮譽，他也會帶著這份榮耀持續推動台瓜邦誼。

    張俊菲強調，二等雲麾勳章代表一名優秀軍人在和平時期對軍事外交的貢獻，裘思的領導能力與挺台信念足以作為兩國軍人的表率，獲此勳章當之無愧。張俊菲指出，台瓜兩國能夠擴大雙方軍事交流員額、推動軍醫交流、協助台灣駐瓜地馬拉武官處推動軍事外交等，均歸功於裘思力挺台瓜邦誼，深化合作。

    此外，畢業自台灣空軍官校的瓜地馬拉軍官也出席這個贈勳典禮會場，他們近日將赴台接受直升機訓練課程，這項專案就是裘思在台擔任武官時所推動，並且回到瓜國持續努力所獲得的成果。

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