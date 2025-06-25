藍營罷綠委17案全敗 許美華：有如充滿作弊謊言的荒唐鬧劇

許美華指出，國民黨罷免綠委有如充滿作弊謊言的荒唐鬧劇。圖為國民黨主席朱立倫（左）、立院黨團總召傅崐萁（右）。（資料照）

2025/06/25 10:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍陣營對17位民進黨立委發動的罷免案「全數掛蛋」，罷免陳冠廷、王美惠兩案在一階就未成案，其餘進入二階的15案也因領銜人缺席、中途放棄、件數不足等原因全數宣告失敗。反紫光奇遊團成員許美華指出，國民黨罷免綠委有如充滿作弊謊言的荒唐鬧劇，更坦言：「我真的想問，國民黨到底還有沒有人有點良知，可以出來阻止這個黨繼續向下沉淪、繼續秀下限？」

許美華表示，國民黨罷綠委落幕的結果一點都不讓人意外，看了可笑、更讓人生氣，生氣的原因是這場爛戲實在太荒謬了，「簡直侮辱我的智商」。許美華批評，國民黨從上到下、從老到小一起抄名單偽造文書說謊作弊，從一開始就沒有人想要認真連署，一路造假至今，居然完全沒人覺得哪裡不對？更沒有人認錯道歉。最近幾天，還把罷藍罷團認真執行的「一階、二階都要連署」也說成是偽造文書，想打烏賊戰。

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許美華說：「我真的想問，國民黨到底還有沒有人有點良知，可以出來阻止這個黨繼續向下沉淪、繼續秀下限？」對於罷免李坤城領銜人宋建樑「不送件」，許美華質疑：「如果35區任何一個罷團辛辛苦苦、貨真價實的簽到可以送件的連署書，哪個罷團會決定不送件？到底要騙誰？」

許美華提及罷免吳沛憶領銜人李孝亮，稱李推著一車晃來晃去的空箱子，痛哭說就差一點點達標，許美華直言，竹一徐欣瑩罷團最後抱著連署書讀秒衝進新委會，最後因為時間來不及，2000份連署書來不及影印，按規定不合格，「才叫只差一點點」。

從大罷免初期就持續聲援各罷團的許美華回憶，她看到35個罷藍委罷團，過去這幾個月是多麼辛苦的拼搏，才拼出一份份連署書，再看看國民黨從上到下的造假演爛戲，然後還開始用烏賊戰抹黑，誰會不生氣？許美華說：「35個選區，竹一差一點點讓人扼腕嘆息，苗一、苗二跟彰三，都因為差幾千份，最後承認失敗沒有送件，如果要像國民黨那樣作弊造假，這四個團二階也不會陣亡了。剩下的31區，有九個要補件，有聽到哪個志工喊辛苦說算了嗎？」

許美華強調，她想到35區罷團志工的千辛萬苦，再對照國民黨到現在還死不認錯的所做所為，藍委被罷免真的剛好而已。最後許則直言：「國民黨這些青年軍，年紀輕輕就學到一身偽造作假、說謊面不改色的本事，這些人都是國民黨下一個明日之星。如果國民黨的未來就靠他們，那只有三好加一好，無限祝福了！」

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