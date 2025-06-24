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    首頁　>　政治

    市場宣傳罷免同意 洪健益助理被車輾腳

    助理宣傳罷免投同意票遭車輾傷腳，民進黨議員洪健益提醒志工們，盡量兩人一組。（記者何玉華攝）

    助理宣傳罷免投同意票遭車輾傷腳，民進黨議員洪健益提醒志工們，盡量兩人一組。（記者何玉華攝）

    2025/06/24 22:45

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市國民黨5名立委被罷免案，將於7月26日投票，大罷免熱戰，卻接連傳出政治人物遭威脅，民進黨台北市議員洪健益今（24）晚在臉書貼文也透露，助理上週六隨他到永春市場宣傳同意罷免，遭一輛汽車直接輾壓腳部，造成足部挫傷，讓他感嘆，台灣的民主到底遭到什麼樣的挑戰？提醒投身罷免行動的志工與夥伴們，盡量兩人一組，避免單獨行動。

    民進黨議員林亮君、許淑華接連接獲社群私訊、郵件恐嚇，連政論節目主持人李正皓也遭到辣椒水攻擊；洪健益今晚在臉書自曝，上週六早上，助理隨他到永春市場進行罷免投同意票宣傳，就在市場掃街過程中，竟遭一輛汽車直接輾壓腳部，造成足部挫傷。所幸助理目前沒事，他們也會繼續支持罷免行動。

    洪健益說，李正皓遭辣椒水攻擊才剛發生沒幾天，也有議會同事收到恐嚇信，現在又有助理在支援罷免活動受傷，感嘆台灣的民主到底遭遇什麼樣的挑戰？他也呼籲所有投身罷免行動的夥伴與志工們，務必提高警覺、注意自身安全。掃街宣講、分享文宣、舉牌站崗時，盡量兩人一組、避免獨自行動。民主的路不易，更要堅定、安全地走下去！

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