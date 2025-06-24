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    首頁　>　政治

    張顥瀚涉詐領助理費 民進黨祭停權1年處分

    民進黨廉政會今晚舉行例行會議，主委邱駿彥會後受訪。（記者陳昀攝）

    民進黨廉政會今晚舉行例行會議，主委邱駿彥會後受訪。（記者陳昀攝）

    2025/06/24 21:54

    〔記者陳昀／台北報導〕針對基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費78萬餘元，被依貪污治罪條例判刑2年、緩刑5年，民進黨廉政會主委邱駿彥受訪表示，廉政會今晚決議祭出停權1年處分、明天起算；至於涉詐助領費1473萬元被起訴的立委林岱樺，廉政會明將聯繫7月30日到會說明。

    針對基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費78萬餘元被起訴，並依貪污治罪條例，判處有期徒刑2年、緩刑5年，民進黨廉政會今邀請張顥瀚到會說明。邱駿彥認為，可能是張顥瀚犯後態度良好，因此才能獲得5年緩刑，但依規定仍必須予以處分，廉政會今晚決議，張顥瀚停權1年、明天起算。

    邱駿彥強調，雖然張顥瀚詐領助理費的金額僅78萬元，比起其他人動輒幾千萬元的犯行是很「少」的，但終究是違反貪污治罪條例遭起訴、判刑，這次處分也是要提醒從政黨員，不要因為金額小、案子小就疏忽觸法，什麼該做、什麼不該做都要了解。

    民進黨立委林岱樺涉詐助理費1473萬餘元昨被起訴，另被檢舉不法收受政治獻金（另案偵辦），民進黨廉政會今晚也臨時提案討論。邱駿彥說明，既然檢察官已經起訴，明天將聯繫林7月30日到廉政委員會的例行會議說明，依照程序正義給當事人辯白的機會。

    針對涉詐助理費遭羈押禁見的台北市議員陳怡君，邱駿彥說，廉政委員會決議等她交保後再聯繫到會說明。

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